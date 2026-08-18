Ερντογάν σε Τραμπ: Να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν για αποκλιμάκωση της έντασης – Η Τουρκία προσφέρεται να μεσολαβήσει

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στο Ιράν και τη Γάζα. Ο Τούρκος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της συνέχισης των συνομιλιών με την Τεχεράνη και εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να συμβάλει σε προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Στη συνομιλία τέθηκαν επίσης η πρόσφατη αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν και οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας - ΗΠΑ.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Kevin Lamarque, REUTERS
Φωτογραφία: Kevin Lamarque, REUTERS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε στον Ντόναλντ Τραμπ την ανάγκη συνέχισης των συνομιλιών με το Ιράν για την αποκλιμάκωση της έντασης. Η Άγκυρα εξέφρασε την ετοιμότητά της να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης.
  • Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στη Γάζα. Ο Ερντογάν επισήμανε στον Τραμπ την ένταση των ισραηλινών επιθέσεων εναντίον των Παλαιστινίων.
  • Στην ατζέντα της συνομιλίας βρέθηκε επίσης η πρόσφατη αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις Άγκυρας και Ουάσινγκτον.

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Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης και τη μείωση της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών.

Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση γύρω από το Ιράν και στον πόλεμο στη Γάζα.

Όπως ανέφερε η τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν επισήμανε στον Τραμπ ότι οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα έχουν ενταθεί, σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, θα έπρεπε να προχωρήσει η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου που έχει προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας υπέρ της συνέχισης των διπλωματικών επαφών με την Τεχεράνη, εκφράζοντας την πρόθεση της Τουρκίας να συμβάλει στις προσπάθειες για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Η αμυντική συμφωνία και οι σχέσεις Άγκυρας – Ουάσινγκτον

Στην ατζέντα της συνομιλίας βρέθηκε επίσης η πρόσφατη αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν.

Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν ακόμη ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις Άγκυρας και Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο της ευρύτερης ανταλλαγής απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις δυνατότητες αποκλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: Reuters

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