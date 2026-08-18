Γιώτα Τσιμπρικίδου: Δημοσίευσε φωτογραφίες από το πρώτο της καλοκαίρι με την κόρη της – Η ανάρτηση στο Instagram

Τον περασμένο Μάιο, η οικογένεια της Γιώτας Τσιμπρικίδου και του Άγγελου Ανδριανού μεγάλωσε, με την ραδιοφωνική παραγωγό να φέρνει στον κόσμο τον καρπό του έρωτά τους, την κόρη τους. Η ευτυχισμένη μητέρα, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου μοιράστηκε κάποια στιγμιότυπα από το πρώτο καλοκαίρι με το παιδί της, με τους ακολούθους της στο Instagram.

Στις όμορφες φωτογραφίες, βλέπουμε την Γιώτα Τσιμπρικίδου να κρατάει την λίγων μηνών κόρη της, την οποία έχει ντύσει στα ροζ.

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, η ραδιοφωνική παραγωγός ποζάρει μαζί με τον τραγουδιστή και συνοδοιπόρο της σε αυτή τη ζωή.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου, στη λεζάντα της παραμυθένιας ανάρτησής της, έχει γράψει: «Το πρώτο καλοκαίρι μας μαζί σου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giota Tsimprikidou (@giota_tsimprikidou)

Σε συνέντευξή της τον Ιούλιο, στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, είχε εξομολογηθεί πως: «Η κόρη μου είναι δύο μηνών. Έχει τόση χαρά όλο αυτό, τόση ευλογία, τόσο θαύμα, και τόση δυσκολία ταυτόχρονα. Οι μαμάδες κυρίως, και οι μπαμπάδες, είναι 24 ώρες το 24ωρο στην αρχή με ένα πλάσμα απαιτητικό».

«Πιο πολύ με δυσκολεύει το ότι ακόμη δεν ξέρεις ακριβώς γιατί κλαίει. Δεν έχεις καταλάβει και τις διαφορές ακριβώς του κλάματος. Τώρα ας πούμε περνάμε τους κολικούς. Οπότε χαιρετίσματα σε όλους τους γονείς που έχουν μωρά με κολικούς. Και σε όλη την γειτονιά που ακούει τα μωρά με τους κολικούς. Νομίζω ότι κάτι μαγικό γίνεται και μετά τα βρίσκεις. Σήμερα μου χάρισε τέσσερις ώρες συνεχόμενου ύπνου, και ήρθα φρέσκια. Είναι δύσκολα όταν δεν έχουμε βοήθεια. Δηλαδή η γιαγιά και ο παππούς, είναι πολύ ωραίο όταν υπάρχουν», είχε προσθέσει.