Τραμπ: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες επαναπροσέγγισης – Το νέο άνοιγμα προς τη Βόρεια Κορέα

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ανταποκρίθηκε στις προσπάθειές του για την αποκατάσταση της άμεσης επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Πιονγιάνγκ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ή τον τρόπο της απάντησής του.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου έγινε μία ημέρα μετά την ανακοίνωσή του ότι προτίθεται να περιορίσει σημαντικά τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ με τη Νότια Κορέα. Παράλληλα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Βόρεια Κορέα «μη απειλητική και αξιοσέβαστη», σε μία ακόμη ένδειξη της προσπάθειάς του να ανοίξει εκ νέου δίαυλο επικοινωνίας με το καθεστώς της Πιονγιάνγκ.

Η λακωνική απάντηση του Τραμπ για τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν είχε ανταποκριθεί στις προσπάθειές του για επανασύνδεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε λακωνικά: «Το έχει κάνει».

Περισσότερες διευκρινίσεις δεν έδωσε ο Τραμπ, ενώ ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η αποστολή της Βόρειας Κορέας στα Ηνωμένα Έθνη, στη Νέα Υόρκη, παρείχαν άμεσα πρόσθετες πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής, επίσης, δεν έχει υπάρξει επίσημη δημόσια αντίδραση από την Πιονγιάνγκ σχετικά με τη συγκεκριμένη δήλωση του Αμερικανού προέδρου.

Η προσπάθεια επαναφοράς της προσωπικής διπλωματίας

Το ενδιαφέρον του για την αναβίωση της προσωπικής διπλωματίας με τον Κιμ Γιονγκ Ουν έχει εκφράσει επανειλημμένα ο Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκοντας να επαναφέρει το μοντέλο επαφών που είχε ακολουθήσει κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

Οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν συναντήσεις κορυφής το 2018 και το 2019, ενώ είχαν ανταλλάξει και επιστολές. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας κατέρρευσαν χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία.

Έκτοτε, η Πιονγιάνγκ έχει ενισχύσει σημαντικά τις σχέσεις της με τη Ρωσία, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί στενούς δεσμούς με την Κίνα. Παράλληλα, η Βόρεια Κορέα έχει παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το διαφορετικό αυτό γεωπολιτικό περιβάλλον αποτελεί πλέον βασική παράμετρο για οποιαδήποτε ενδεχόμενη νέα διαπραγμάτευση μεταξύ Ουάσινγκτον και Πιονγιάνγκ.

Περιορισμό των στρατιωτικών ασκήσεων με τη Νότια Κορέα ζήτησε ο Τραμπ

Να περιορίσει σημαντικά τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο ο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, επικαλούμενος το υψηλό κόστος τους, καθώς και τη στάση της Σεούλ απέναντι στις αμερικανικές ενέργειες κατά του Ιράν.

Τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ–Νότιας Κορέας αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η Βόρεια Κορέα ως πρόβα πολέμου και ως απειλή για την ασφάλειά της.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε τις ασκήσεις «δαπανηρές» και υποστήριξε ότι στέλνουν ένα «εντελώς ακατάλληλο και εχθρικό» μήνυμα προς μια χώρα η οποία, όπως ανέφερε, δεν ήταν απειλητική και είχε επιδείξει σεβασμό κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο άνοιγμα του Αμερικανού προέδρου προς την Πιονγιάνγκ και επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο νέων επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι εκτιμήσεις για ενδεχόμενη νέα συνάντηση Τραμπ – Κιμ

Παρά την επιφυλακτικότητα που έχει δείξει η Πιονγιάνγκ απέναντι στα πρόσφατα ανοίγματα του Τραμπ, αναλυτές εκτιμούν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Βίκτορ Τσα, επικεφαλής του προγράμματος για την Κορέα στο Center for Strategic and International Studies, εκτίμησε ότι η Βόρεια Κορέα πιθανότατα δεν θα σπεύσει να ανταποκριθεί άμεσα στις κινήσεις του Αμερικανού προέδρου.

Από την πλευρά του, ο Άντριου Γέο του Ινστιτούτου Brookings υποστήριξε ότι μια νέα συνάντηση θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Κιμ Γιονγκ Ουν, ιδιαίτερα ως προς το διεθνές κύρος του.

Όπως εκτίμησε, η Πιονγιάνγκ διαθέτει σήμερα ισχυρότερες σχέσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Κίνα, εξέλιξη που της παρέχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ σε σύγκριση με την περίοδο των προηγούμενων συναντήσεων των δύο ηγετών.

Το κατά πόσο η δήλωση Τραμπ περί ανταπόκρισης του Κιμ θα οδηγήσει σε ουσιαστική επανέναρξη των επαφών παραμένει, πάντως, ασαφές, καθώς μέχρι στιγμής η βορειοκορεατική πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια κάποια νέα διαδικασία διαλόγου.

Πηγή: Reuters