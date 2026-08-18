FIFA: Σε κλοιό πιέσεων ο Τζιάνι Ινφαντίνο – Αμφισβητείται η νέα υποψηφιότητά του, αντιδράσεις για τις επενδύσεις και αποχώρηση κορυφαίου στελέχους

Σε περίοδο αυξημένων πιέσεων εισέρχεται ο Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς εντείνονται οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ενόψει της νέας υποψηφιότητάς του για την προεδρία της FIFA. Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων FairSquare ζητά να κριθεί ότι ο Ελβετός παράγοντας δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει ακόμη μία θητεία, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη συμπληρώσει το ανώτατο όριο των τριών θητειών που προβλέπει το καταστατικό.

Την ίδια ώρα, ο Ινφαντίνο βρίσκεται αντιμέτωπος με αντιδράσεις από συνομοσπονδίες και εθνικές ομοσπονδίες για το σχέδιο προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων στις διοργανώσεις της FIFA, ενώ η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Chief Operating Officer Κέβιν Λαμούρ, ο οποίος, σύμφωνα με το Sky News, είχε ασκήσει κριτική στο συγκεκριμένο σχέδιο.

Η διαμάχη για την πρώτη θητεία του Ινφαντίνο

Η FairSquare απέστειλε επιστολή στην Επιτροπή Διακυβέρνησης, Ελέγχου και Συμμόρφωσης (GACC) της FIFA, ζητώντας ουσιαστικά να αποκλειστεί μια νέα υποψηφιότητα του Ινφαντίνο για την περίοδο 2027-2031.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η ερμηνεία βάσει της οποίας δεν συνυπολογίζεται η πρώτη περίοδος της προεδρίας του Ινφαντίνο, από το 2016 έως το 2019, δεν συνάδει με το καταστατικό της FIFA.

Το ζήτημα ανάγεται στο 2016, όταν ο Ινφαντίνο ανέλαβε την προεδρία της FIFA μετά την παραίτηση του Σεπ Μπλάτερ, ολοκληρώνοντας τη θητεία που είχε διακοπεί.

Κατά την επανεκλογή του το 2022, ο Ινφαντίνο υποστήριξε ότι η περίοδος 2016-2019 δεν θα έπρεπε να προσμετρηθεί στο ανώτατο όριο των τριών θητειών, καθώς αφορούσε την ολοκλήρωση της διακοπείσας θητείας του προκατόχου του.

Η θέση αυτή έγινε δεκτή και, με βάση την επίσημη μέχρι σήμερα ερμηνεία, ο πρόεδρος της FIFA θεωρείται ότι έχει συμπληρώσει δύο θητείες, τις περιόδους 2019-2023 και 2023-2027.

Η FairSquare, ωστόσο, αμφισβητεί ευθέως αυτή την ερμηνεία.

«Η καταγγελία που καταθέσαμε παρέχει σαφή στοιχεία ότι πρόκειται για ξεκάθαρη παραβίαση των κανόνων, η οποία δημιουργεί ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο», δήλωσε στο Reuters ο διευθυντής της οργάνωσης, Νίκολας ΜακΓκίχαν.

«Οι κανόνες ορίζουν σαφώς ότι οι τρεις προεδρικές θητείες αποτελούν το μέγιστο επιτρεπτό όριο· η FIFA δεν μπορεί απλώς να παρακάμψει αυτόν τον κανόνα, ο οποίος λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου της προεδρικής εξουσίας, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη του θητεία δεν προσμετράται», πρόσθεσε.

Στο Μαρόκο η κρίσιμη ψηφοφορία

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει του επόμενου Συνεδρίου της FIFA, κατά το οποίο ο Ινφαντίνο αναμένεται να επιδιώξει την επανεκλογή του για την περίοδο 2027-2031.

Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Μαρόκο, στις 18 Μαρτίου.

Παράλληλα, η FairSquare εγείρει ζήτημα διαφάνειας σχετικά με την απόφαση του 2022, επισημαίνοντας ότι το σκεπτικό της αρμόδιας επιτροπής δεν δημοσιοποιήθηκε.

«Το γεγονός ότι δεν παρέθεσαν κανένα σκεπτικό για να στηρίξουν αυτόν τον ισχυρισμό και ότι ανακοίνωσαν την απόφαση δύο ημέρες πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ το 2022 υποδηλώνει ότι γνώριζαν πολύ καλά πως δεν υπήρχε βάση για να μην προσμετρηθεί η πρώτη θητεία του Ινφαντίνο», δήλωσε ο ΜακΓκίχαν.

Στην πρωτοβουλία της FairSquare συμμετείχε και ο Μιγκέλ Μαδούρο, πρώην επικεφαλής της ανεξάρτητης Επιτροπής Διακυβέρνησης και Αναθεώρησης της FIFA, ο οποίος συνέβαλε στη σύνταξη της επιστολής.

Ο Μαδούρο υπενθύμισε ότι ο περιορισμός των προεδρικών θητειών αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο των μεταρρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν το 2016.

«Η αρχή του περιορισμού των θητειών αποτελούσε θεμελιώδες στοιχείο της μεταρρύθμισης του 2016 που στόχευε στον περιορισμό της εξουσίας, και ο κανόνας που θεσπίστηκε είναι σαφής: κανένας πρόεδρος της FIFA δεν μπορεί να υπηρετήσει περισσότερες από τρεις θητείες», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Η προσπάθεια να δημιουργηθεί μια εξαίρεση σε έναν τέτοιο κανόνα για τον κ. Ινφαντίνο αποκαλύπτει τόσο την αντίσταση στην αρχή του περιορισμού των θητειών όσο και τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι στη FIFA αντιλαμβάνονται τους κανόνες: όχι ως κανόνες, αλλά ως εμπόδια που πρέπει να παρακαμφθούν».

Αντιδράσεις για το σχέδιο των 20 δισ. δολαρίων

Η διαμάχη γύρω από τις προεδρικές θητείες δεν αποτελεί το μοναδικό μέτωπο που αντιμετωπίζει ο Ινφαντίνο.

Η UEFA, η Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (AFC) και η CONCACAF, η οποία εκπροσωπεί τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, ζήτησαν την περασμένη εβδομάδα να επανεξεταστεί η στάση του προέδρου της FIFA μετά την πρόταση για τη δημιουργία θυγατρικής εταιρείας αξίας 20 δισ. δολαρίων, η οποία θα συνδέεται με τις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας και θα έχει ως στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.

Πηγές με γνώση της κατάστασης ανέφεραν ότι οι τρεις συνομοσπονδίες χρησιμοποίησαν την επιστολή ως μια ευκαιρία για τον Ινφαντίνο να αποχωρήσει διατηρώντας την αξιοπρέπειά του.

Την ίδια στιγμή, ανησυχίες έχουν διατυπώσει και αρκετές εθνικές ομοσπονδίες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σκωτίας, Ίαν Μάξγουελ, δήλωσε τη Δευτέρα στο BBC ότι η ομοσπονδία του δεν πρόκειται να υποστηρίξει την επανεκλογή του Ινφαντίνο.

Ο πρόεδρος της FIFA εξακολουθεί, πάντως, να διατηρεί μέχρι στιγμής τη στήριξη των συνομοσπονδιών της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής.

Τέλος στη συνεργασία της FIFA με τον Κέβιν Λαμούρ

Στο ήδη τεταμένο κλίμα προστέθηκε η αποχώρηση του Chief Operating Officer της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, ενός από τα υψηλόβαθμα στελέχη της Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με το Sky News, η εξέλιξη ακολούθησε την κριτική που είχε ασκήσει ο Λαμούρ στο σχέδιο του Ινφαντίνο για την πώληση μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων που συνδέονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο σε επενδυτές. Ο Λαμούρ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το προσωπικό της FIFA είχε «εξαπατηθεί».

Η FIFA δεν σχολίασε τους όρους υπό τους οποίους ολοκληρώθηκε η συνεργασία.

«Η FIFA μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η εργασιακή σχέση μεταξύ της FIFA και του Κέβιν Λαμούρ, ως Chief Operating Officer της FIFA, έληξε στις 17 Αυγούστου 2026», ανέφερε εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας.

«Η FIFA ευχαριστεί τον Κέβιν για τα δύο χρόνια υπηρεσίας του και του εύχεται καλή επιτυχία στο μέλλον», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Sky News, το προσωπικό της FIFA ενημερώθηκε για την αποχώρηση του Λαμούρ το βράδυ της ίδιας ημέρας κατά την οποία ο Ινφαντίνο έχασε και τη στήριξη της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σκωτίας.

Η επιστολή του γενικού γραμματέα της FIFA

Το Sky News δημοσιοποίησε επίσης επιστολή που απέστειλε στους αντιπροέδρους και στα μέλη του Συμβουλίου της FIFA ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Ματίας Γκράφστρεμ.

«Έπειτα από πρόσφατες συζητήσεις, η FIFA και ο Chief Operating Officer μας, Κέβιν Λαμούρ, συμφώνησαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους», αναφέρεται στην επιστολή.

Σύμφωνα με τον Γκράφστρεμ, η απόφαση ελήφθη «έπειτα από προσεκτική εξέταση και με μεγάλο σεβασμό προς τον Κέβιν, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο».

Ο γενικός γραμματέας της FIFA υπενθύμισε ότι ο Λαμούρ εντάχθηκε στην Ομοσπονδία τον Νοέμβριο του 2024 και έκτοτε επέβλεψε «μια περίοδο σημαντικών αλλαγών», μεταξύ των οποίων η βελτίωση των σχέσεων με ενδιαφερόμενα μέρη και η υλοποίηση αρκετών σημαντικών κοινών έργων.

Όπως σημείωσε, ο Λαμούρ ήταν παρών σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA από τον διορισμό του, ενώ πολλά από τα μέλη του Συμβουλίου συνεργάζονταν τακτικά μαζί του σε διάφορα πρότζεκτ.

«Θεώρησα σημαντικό να σας ενημερώσω προσωπικά για αυτή την εξέλιξη και θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον Κέβιν για τη συνεισφορά του, καθώς και για την καθημερινή εργασία και αφοσίωσή του εκ μέρους της FIFA. Εύχομαι στον Κέβιν ό,τι καλύτερο για το μέλλον», κατέληξε ο Γκράφστρεμ.

Οι εξελίξεις διαμορφώνουν ένα σύνθετο σκηνικό για τον Ινφαντίνο ενόψει της επόμενης εκλογικής διαδικασίας. Η αμφισβήτηση σχετικά με το δικαίωμά του να διεκδικήσει νέα θητεία, οι αντιδράσεις για το σχέδιο προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων και η αποχώρηση ενός υψηλόβαθμου στελέχους της FIFA εντείνουν την πίεση προς την ηγεσία της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, την ώρα που η συζήτηση για τη μελλοντική της διοίκηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.