Με φόρα στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΛΑΣΚ: Νίκη με ανατροπή επί της Βόλφσμπεργκερ και «5Χ5» στην Αυστρία

Με ιδανικό τρόπο συνεχίζει την πορεία της στην αυστριακή Bundesliga η ΛΑΣΚ, η οποία επικράτησε με 3-1 στην έδρα της Βόλφσμπεργκερ και έκανε το απόλυτο «5Χ5», παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, στις 8 Σεπτεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια, έδειξε χαρακτήρα, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να φύγει με ένα εμφατικό «διπλό».

Η Βόλφσμπεργκερ έμεινε με δέκα παίκτες μόλις από το 2ο λεπτό, λόγω αποβολής του Μπεχούνεκ, ωστόσο ήταν εκείνη που πήρε το προβάδισμα με τον Βόλμουθ. Η ΛΑΣΚ, όμως, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε στην ανατροπή.

Ο Μπουγιάμπα στο 54’ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, ο Μπογκάρντε στο 68’ ολοκλήρωσε την ανατροπή, ενώ ο Σεπφ στο 84’ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Ο Ντίτμαρ Κουμπάουερ παρέταξε τη ΛΑΣΚ σε σχηματισμό 3-4-1-2, χρησιμοποιώντας τους Γιούνγκβιρτ – Μπουγιαμπά, Τόρνιχ, Αντράντε – Μόλγκααρντ (71’ Φλέκερ), Μπογκάρντε, Χόρβατ (88’ Ιλκ), Ντιμπάνγκο (46’ Μπέλο) – Ντάνεκ (56’ Σεπφ) – Ούσορ (88’ Κανέ), Λανγκ.

Η βαθμολογία της Bundesliga Αυστρίας: