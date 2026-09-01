Νέες απειλές Τραμπ σε Ιράν: «Θα αφανιστεί εντελώς εάν ανταποδώσει – Οι ηγέτες του είναι τρελοί και ηλίθιοι»

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Διεθνή Νέα

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, την Πέμπτη. Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «μια συμφωνία με το Ιράν δεν αξίζει ούτε το χαρτί στην οποία είναι γραμμένη», υποβαθμίζοντας την αξία οποιασδήποτε συμφωνίας με την Τεχεράνη.
  • Ο Τραμπ εκτόξευσε νέες απειλές, υποστηρίζοντας πως το Ιράν «θα αφανιστεί εντελώς ως χώρα» εάν προχωρήσει σε αντίποινα για τις σημερινές επιθέσεις.
  • Χαρακτήρισε τους Ιρανούς ηγέτες «τρελούς» και «ηλίθιους», δηλώνοντας ότι πλανώνται οικτρά για την αποφασιστικότητά του.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι έδωσε πολλές ευκαιρίες στο Ιράν, υποβαθμίζοντας την αξία οποιασδήποτε συμφωνίας με την Τεχεράνη.

«Νομίζω ότι μια συμφωνία μαζί τους δεν αξίζει ούτε το χαρτί στην οποία είναι γραμμένη. Τους δώσαμε πολλές ευκαιρίες», είπε ο Τραμπ.

Εκτοξεύοντας νέες απειλές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε πως το Ιράν «θα αφανιστεί εντελώς ως χώρα» εάν προχωρήσει σε αντίποινα για τις σημερινές επιθέσεις.

Ο Τραμπ υποστήριξε πως οι Ιρανοί ηγέτες πλανώνται οικτρά για την αποφασιστικότητά του. «Δεν σταματούν: είναι τρελοί, είναι ηλίθιοι», είπε.

Ανέφερε επίσης ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου είχαν ενημερωθεί πριν από την έναρξη των τελευταίων αμερικανικών επιθέσεων στην περιοχή του Ορμούζ.

 

 

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