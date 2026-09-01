Στην αντεπίθεση το Ιράν: Χτυπήματα με πυραύλους και drones σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή του Κόλπου

Το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των ΗΠΑ, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει απόψε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Ξεκίνησε μια αποφασιστική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του αμερικανού εχθρού», σε αντίποινα για το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Tasnim που μεταδίδει πως «βάσεις και συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή βρίσκονται στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων και drones».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίποινα για το σημερινό κύμα αμερικανικών επιθέσεων.