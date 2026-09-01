Ιράν: Στους τέσσερις οι νεκροί από αμερικανικό πλήγμα στο Σιρίκ – Ανάμεσά τους ένα παιδί

Στους τέσσερις ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από αμερικανικό πλήγμα που έπληξε κατοικία κοντά στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, σύμφωνα με την Επαρχιακή Διεύθυνση της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Fars.
Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα παιδί, ενώ περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Το πλήγμα φέρεται να σημειώθηκε την ώρα που στην περιοχή βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια εκδήλωση, με τις ιρανικές αρχές να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και αναζήτησης.
Οι διασώστες εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.
🔴 افزایش شمار مجروحان حملهٔ آمریکا به مراسم عروسی کوهستک به ۵۰ نفر
معاون امنیتی استانداری هرمزگان: در پی این حمله تاکنون ۲ نفر به شهادت رسیده و ۵۰ نفر نیز مصدوم شدهاند.
با توجه به وضعیت برخی مصدومان، احتمال افزایش شمار شهدا وجود دارد. https://t.co/ITB83kZRA2 pic.twitter.com/oCT93rDzaZ
— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) September 1, 2026
Πηγή: Al Jazeera