Ιράν: Στους τέσσερις οι νεκροί από αμερικανικό πλήγμα στο Σιρίκ – Ανάμεσά τους ένα παιδί

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν, από αμερικανικό πλήγμα που έπληξε κατοικία κοντά στην πόλη Σιρίκ του Ιράν. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης, με τις ιρανικές αρχές να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και αναζήτησης.

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Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους τέσσερις ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από αμερικανικό πλήγμα που έπληξε κατοικία κοντά στην πόλη Σιρίκ του Ιράν. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα παιδί.
  • Περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από το πλήγμα, το οποίο φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης.
  • Οι ιρανικές αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και αναζήτησης, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στους τέσσερις ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από αμερικανικό πλήγμα που έπληξε κατοικία κοντά στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, σύμφωνα με την Επαρχιακή Διεύθυνση της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Fars.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα παιδί, ενώ περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Το πλήγμα φέρεται να σημειώθηκε την ώρα που στην περιοχή βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια εκδήλωση, με τις ιρανικές αρχές να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και αναζήτησης.

Οι διασώστες εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Πηγή: Al Jazeera

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