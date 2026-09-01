Ιράν: Επίθεση των ΗΠΑ σε ιρανικούς στόχους στα Στενά του Ορμούζ – Επιβεβαιώνει η CENTCOM

Νέες Εκρήξεις ακούστηκαν σε ιρανικές περιοχές, ενώ αμερικανός αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι «η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέες εκρήξεις ακούστηκαν σε ιρανικές περιοχές, ενώ αμερικανός αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι «η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ».
  • Νωρίτερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, είχε προειδοποιήσει τις ΗΠΑ λέγοντας: «Αν εντείνουν την πολιορκία, θα απαντήσουμε σίγουρα στρατιωτικά και όλοι θα υποστούν απώλειες».
  • Η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να είναι παγωμένη, οι τιμές του πετρελαίου στα ύψη και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή τεταμένη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Λίγο μετά τις 18.30 τοπική ώρα (19.40 ώρα Ελλάδας) νέες εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές του Μπαντάρ Αμπάς, του Σιρίκ και του νησιού Κεσμ στο Ιράν, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

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Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο «Al Arabiya», αμερικανός αξιωματούχος φέρεται να διαβεβαίωσε ότι  «η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ».

Στο μεταξύ, λίγα λεπτά μετά τις 19.00 τοπική ώρα, ακούστηκαν περισσότερες από πέντε (5) εκρήξεις από το χωριό Μουσίν στο νησί Κεσμ. Επίσης, ακούστηκε ο ήχος τεσσάρων (4) εκρήξεων από την κατεύθυνση των Στενών του Ορμούζ στο Κεσμ.

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Επιβεβαιώνει τις επιθέσεις η CENTCOM

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ (CENTCOM), «σήμερα (1/9) στις 12 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν πλήγματα εναντίον στόχων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο Ιράν».

«Τα πλήγματα ακολουθούν πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων του IRGC εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που είναι αναπτυγμένοι στην περιοχή», επισήμανε στην ανακοίνωσή της η CENTCOM.

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Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ απηύθυνε μήνυμα προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας: «Αν εντείνουν την πολιορκία, θα απαντήσουμε σίγουρα στρατιωτικά και όλοι θα υποστούν απώλειες».

Να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να είναι παγωμένη, οι τιμές του πετρελαίου στα ύψη και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή τεταμένη.

 

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