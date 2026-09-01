Ιράν: Επίθεση των ΗΠΑ σε ιρανικούς στόχους στα Στενά του Ορμούζ – Επιβεβαιώνει η CENTCOM

Λίγο μετά τις 18.30 τοπική ώρα (19.40 ώρα Ελλάδας) νέες εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές του Μπαντάρ Αμπάς, του Σιρίκ και του νησιού Κεσμ στο Ιράν, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο «Al Arabiya», αμερικανός αξιωματούχος φέρεται να διαβεβαίωσε ότι «η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ».
Στο μεταξύ, λίγα λεπτά μετά τις 19.00 τοπική ώρα, ακούστηκαν περισσότερες από πέντε (5) εκρήξεις από το χωριό Μουσίν στο νησί Κεσμ. Επίσης, ακούστηκε ο ήχος τεσσάρων (4) εκρήξεων από την κατεύθυνση των Στενών του Ορμούζ στο Κεσμ.
Επιβεβαιώνει τις επιθέσεις η CENTCOM
Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ (CENTCOM), «σήμερα (1/9) στις 12 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν πλήγματα εναντίον στόχων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο Ιράν».
«Τα πλήγματα ακολουθούν πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων του IRGC εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που είναι αναπτυγμένοι στην περιοχή», επισήμανε στην ανακοίνωσή της η CENTCOM.
Today at 12 p.m. ET, U.S. forces began striking Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targets in Iran. The strikes follow recent attempted attacks by the IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members deployed to the region.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 1, 2026
Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ απηύθυνε μήνυμα προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας: «Αν εντείνουν την πολιορκία, θα απαντήσουμε σίγουρα στρατιωτικά και όλοι θα υποστούν απώλειες».
Να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να είναι παγωμένη, οι τιμές του πετρελαίου στα ύψη και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή τεταμένη.