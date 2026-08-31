Τραμπ: Πρέπει να καταδικαστεί το Ιράν για εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά την καταδίκη της ηγεσίας του Ιράν για «εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας», χαρακτηρίζοντας τη χώρα «αποτυχημένο κράτος», μετά τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις στο νησί Λαράκ που άφησαν δύο νεκρούς. Οι Φρουροί της Επανάστασης απέρριψαν τους ισχυρισμούς του Τραμπ ως ανυπόστατους, ενώ η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη.

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Διεθνή Νέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλά σε εκδήλωση στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, στην Ουάσινγκτον, στις 24 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Reuters/Jonathan Ernst
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλά σε εκδήλωση στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, στην Ουάσινγκτον, στις 24 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Reuters/Jonathan Ernst
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει τους τόνους εναντίον του Ιράν, ζητώντας η ηγεσία της χώρας να καταδικαστεί για «εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας».
  • Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης απάντησε ότι «ο ισχυρισμός του Τραμπ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ είναι ανυπόστατος και βασίζεται σε αυταπάτες και ευσεβείς πόθους».
  • Νωρίτερα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο νησί Λαράκ, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

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Ανεβάζει τους τόνους ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν, τη στιγμή που η Τεχεράνη μετρά δυο ακόμη νεκρούς από τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις στο νησί Λαράκ.
Με νέα του ανάρτηση ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αφού χαρακτήρισε «νεκρό» και χαρακτήρισε «αποτυχημένο» το κράτος του Ιράν, αντέστρεψε τις επιθέσεις και ζήτησε η ηγεσία της χώρας να καταδικαστεί για «εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας».

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Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του στο truthsocial ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Το Ιράν είναι και επίσημα ένα Αποτυχημένο Κράτος. ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟ! Δεν έχουν Ναυτικό, δεν έχουν Αεροπορία, δεν έχουν νόμισμα, δεν πληρώνουν τους στρατιώτες ή την αστυνομία τους, ο Πληθωρισμός βρίσκεται στο 300%, και η ηγεσία τους βρίσκεται σε πλήρη αποδιοργάνωση και είναι ανίκανη να εκπροσωπήσει σωστά τη χώρα».
«Το μόνο που έχουν είναι ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (FAKE NEWS) από τις ΗΠΑ, τη διάθεση να σκοτώνουν τους διαδηλωτές τους (τώρα πάνω από 100.000 άνθρωποι είναι νεκροί. Πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας!), και μια καλή σειρά από ‘ΑΡΛΟΥΜΠΕΣ’», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

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Η απάντηση των Φρουρών της Επανάστασης

Η απάντηση του έρχεται σε συνέχεια λεκτικών επιθέσεων από την πλευρά του Ιράν. Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης υποστήριξε νωρίτερα ότι «ο ισχυρισμός του Τραμπ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ είναι ανυπόστατος και βασίζεται σε αυταπάτες και ευσεβείς πόθους». «Αυτοί οι ισχυρισμοί ενδέχεται επίσης να προβλήθηκαν για να ασκήσουν ψυχολογική πίεση στην κοινωνία μας, ενώ στην πραγματικότητα, οι εχθροί επιδιώκουν να επιτύχουν με άλλα μέσα όσα δεν μπόρεσαν να καταφέρουν στον σκληρό πόλεμο εναντίον των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», υπογράμμισε.

Δυο νεκροί στο νησί Λαράκ

Πάντως, η κατάσταση στην περιοχή είναι τεταμένη. Νωρίτερα σήμερα το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο νησί Λαράκ σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και κάποιοι άλλοι τραυματίστηκαν χωρίς να προσδιορίζεται ακόμη ο αριθμός τους
«Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο νησί Λαράκ αργά χθες Κυριακή, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν», δήλωσε ο Χοσεΐν Αμίρ Τεϊμούρι, κυβερνήτης του γειτονικού νησιού Κεσμ. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν τα θύματα είναι στρατιώτες ή άμαχοι.

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