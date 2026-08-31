Στις 3 Σεπτεμβρίου η δίκη του Άρη Μουγκοπέτρου – Η υπεράσπιση αμφισβητεί τη μέτρηση του αλκοτέστ

Ο Άρης Μουγκοπέτρος θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 3 Σεπτεμβρίου, καθώς είχε συλληφθεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στις 30 Αυγούστου. Η υπεράσπισή του αμφισβήτησε τη μέτρηση του αλκοτέστ και πέτυχε αναβολή της δίκης, επικαλούμενη έλλειψη προετοιμασίας.

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Άρης Μουγκοπέτρος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις 3 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί ξανά ενώπιον του δικαστηρίου ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος είχε συλληφθεί τα ξημερώματα της Κυριακής (30/8), όταν έπειτα από έλεγχο αλκοτέστ, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένος.
  • Κατά τη σημερινή διαδικασία, η υπεράσπιση του μουσικού υπέβαλε αρχικά αίτημα αναβολής, επικαλούμενη εξέταση αίματος. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, καθώς δεν κατατέθηκε αποδεικτικό για τη διενέργεια της αιματολογικής εξέτασης.
  • Το δεύτερο αίτημα έγινε δεκτό και ως εκ τούτου η εκδίκαση της υπόθεσης μετατέθηκε για την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου.

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Στις 3 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί ξανά ενώπιον του δικαστηρίου ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος είχε συλληφθεί τα ξημερώματα της Κυριακής (30/8), όταν έπειτα από έλεγχο αλκοτέστ, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένος.

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Τα δύο αιτήματα της υπεράσπισης

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η υπεράσπιση του μουσικού, ο οποίος απουσίαζε από το δικαστήριο, υπέβαλε αρχικά αίτημα αναβολής, επικαλούμενη εξέταση αίματος που έγινε την προηγούμενη ημέρα και αφορά τη μέτρηση του αλκοόλ. Τα αποτελέσματα αναμένονται σε περίπου 10 ημέρες.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, ο συνήγορός του, Λ. Αθανασόπουλος, εξήγησε ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος αμφισβήτησε τη μέτρηση της Τροχαίας, καθώς, όπως ανέφερε, η κατανάλωση αλκοόλ είχε προηγηθεί κατά περίπου 3 ώρες. «Του πρότεινα χθες να πάει σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο και να κάνει την εξέταση», είπε χαρακτηριστικά.

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Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, καθώς δεν κατατέθηκε αποδεικτικό για τη διενέργεια της αιματολογικής εξέτασης.

Η υπεράσπιση του καλλιτέχνη επανήλθε με νέο αίτημα, αυτή τη φορά επικαλούμενη το γεγονός ότι ο συνήγορος του Μουγκοπέτρου βρισκόταν σε άδεια και δεν είχε προλάβει να προετοιμάσει την υπόθεση και να μελετήσει τη δικογραφία.

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Το δεύτερο αίτημα έγινε δεκτό και ως εκ τούτου η εκδίκαση της υπόθεσης μετατέθηκε για την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου.

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