Θεσσαλονίκη: Δικογραφία κατά του αντιδημάρχου καθαριότητας στη Χαλκηδόνα για παράνομη χωματερή σε δημοτικό χώρο

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Δικογραφία σε βάρος 53χρονου αντιδημάρχου του Δήμου Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης. σχηματίστηκε από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές, καθώς φέρεται να μην μερίμνησε, όπως όφειλε, για τον καθαρισμό δημοτικού κοινόχρηστου χώρου, ο οποίος είχε μετατραπεί σε άτυπη χωματερή.

Η υπόθεση ήρθε στο φως, έπειτα από έρευνα του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στον συγκεκριμένο χώρο, είχαν συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες στερεών αποβλήτων, έπειτα από επανειλημμένες και συστηματικές απορρίψεις.

Ο 53χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Χαλκηδόνας, είχε την ευθύνη για τη διαχείριση του χώρου, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει στον απαιτούμενο καθαρισμό του.

Φορτηγό του Δήμου φέρεται να απέρριψε απόβλητα στις 29 Αυγούστου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εύρημα της αστυνομικής έρευνας, σχετικά με περιστατικό, που σημειώθηκε το πρωί της 29ης Αυγούστου 2026. Όπως προέκυψε, φορτηγό της αρμόδιας υπηρεσίας καθαριότητας, προχώρησε σε απόρριψη δημοτικών στερεών αποβλήτων, στον ίδιο χώρο.

Παράλληλα, υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, διαπίστωσαν ότι στον χώρο πραγματοποιούνταν συστηματικές απορρίψεις αποβλήτων διαφόρων ειδών, με αποτέλεσμα η έκταση, να έχει εξελιχθεί σε άτυπη και διαρκώς επεκτεινόμενη χωματερή.

Όπως αναφέρεται από τις Αρχές, η κατάσταση αυτή, είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τη μεταβολή της φυσικής μορφολογίας του εδάφους, αλλά και τη δημιουργία εστίας μόλυνσης, η οποία εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Παράλληλα, η μεγάλη ποσότητα εύφλεκτων υλικών που είχε συγκεντρωθεί στον χώρο, δημιουργούσε, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, άμεσο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η σχηματισθείσα δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Πηγή: RThess