Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 37χρονος για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της συντρόφου του – Την χτυπούσε μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους

Στη φυλακή οδηγείται ο 37χρονος στη Θεσσαλονίκη, μετά από την καταδίκη του, από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για ενδοοικογενειακή βία και απειλή, εις βάρος της 29χρονης συντρόφου του.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών, «δείχνοντας» του τον δρόμο προς τη φυλακή, χωρίς αναστολή.

Στην κατάθεσή της η 29χρονη παθούσα, αναφέρθηκε σε βίαια περιστατικά που έλαβαν χώρα, κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Περιγράφοντας το συμβάν που οδήγησε στη σύλληψή του, η γυναίκα κατέθεσε, ότι ο κατηγορούμενος την χτύπησε στο πρόσωπο με το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να αιμορραγήσει από τη μύτη και το στόμα, και να χρειαστεί άμεσα ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, σε όλα τα περιστατικά βίας, ήταν παρούσα η 2,5 ετών κόρη τους. Πάντως, σε σχετική ερώτηση του δικαστηρίου, η παθούσα δήλωσε, ότι η σχέση τους έχει αποκατασταθεί πλέον κι ότι δεν επιθυμεί να πάει στη φυλακή, ο σύντροφός της.

Από την πλευρά του, ο 37χρονος, παραδέχθηκε τις πράξεις του. «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, επειδή έγιναν κάποια σκηνικά. Θύμωσα και θόλωσα όταν έμαθα ότι μου έκρυβε κάτι», είπε επιχειρώντας να «δικαιολογήσει» τη συμπεριφορά του.