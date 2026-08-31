Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 37χρονος για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της συντρόφου του – Την χτυπούσε μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους

Στη φυλακή οδηγείται ο 37χρονος στη Θεσσαλονίκη, μετά την καταδίκη του από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, για ενδοοικογενειακή βία και απειλή, εις βάρος της 29χρονης συντρόφου του, παρουσία της ανήλικης κόρης τους. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 28 μηνών, χωρίς αναστολή, παρά τη δήλωση του θύματος, ότι η σχέση τους έχει αποκατασταθεί και δεν επιθυμεί πλέον τη φυλάκισή του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ενδοοικογενειακή βία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη φυλακή οδηγείται 37χρονος στη Θεσσαλονίκη, μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία, σε βάρος της 29χρονης συντρόφου του, ενώπιον της ανήλικης κόρης τους. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 28 μηνών, χωρίς αναστολή,
  • Η 29χρονη περιέγραψε βίαια περιστατικά του τελευταίου μήνα, με αποκορύφωμα το χτύπημα στο πρόσωπο, που την οδήγησε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, σε όλα τα περιστατικά, ήταν παρούσα η 2,5 ετών κόρη τους.
  • Ο 37χρονος παραδέχθηκε τις πράξεις του, δηλώνοντας «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου…». Ωστόσο, η παθούσα δήλωσε στο δικαστήριο ότι η σχέση τους έχει αποκατασταθεί και δεν επιθυμεί πλέον τη φυλάκιση του συντρόφου της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη φυλακή οδηγείται ο 37χρονος στη Θεσσαλονίκη, μετά από την καταδίκη του, από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για ενδοοικογενειακή βία και απειλή, εις βάρος της 29χρονης συντρόφου του.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών, «δείχνοντας» του τον δρόμο προς τη φυλακή, χωρίς αναστολή.

Στην κατάθεσή της η 29χρονη παθούσα, αναφέρθηκε σε βίαια περιστατικά που έλαβαν χώρα, κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Περιγράφοντας το συμβάν που οδήγησε στη σύλληψή του, η γυναίκα κατέθεσε, ότι ο κατηγορούμενος την χτύπησε στο πρόσωπο με το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να αιμορραγήσει από τη μύτη και το στόμα, και να χρειαστεί άμεσα ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, σε όλα τα περιστατικά βίας, ήταν παρούσα η 2,5 ετών κόρη τους. Πάντως, σε σχετική ερώτηση του δικαστηρίου, η παθούσα δήλωσε, ότι η σχέση τους έχει αποκατασταθεί πλέον κι ότι δεν επιθυμεί να πάει στη φυλακή, ο σύντροφός της.

Από την πλευρά του, ο 37χρονος, παραδέχθηκε τις πράξεις του. «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, επειδή έγιναν κάποια σκηνικά. Θύμωσα και θόλωσα όταν έμαθα ότι μου έκρυβε κάτι», είπε επιχειρώντας να «δικαιολογήσει» τη συμπεριφορά του.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ