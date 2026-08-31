Ελβετία: Συνελήφθη ύποπτος για τη φονική ένοπλη επίθεση σε rave party

Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν 43χρονο ύποπτο σε σχέση με τη φονική ένοπλη επίθεση σε rave party στην πόλη Ααράου, κοντά στη Ζυρίχη, το Σαββατοκύριακο.

«Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, καθώς και για το παρελθόν και το πιθανό κίνητρο, είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Σε αυτή τη φάση, εκτιμάται ότι ενεπλάκη μόνο ένας δράστης», δήλωσε η αστυνομία του καντονιού του Άαργκαου σε ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι από τη χθεσινή επίθεση έχασε τη ζωή της μια Iταλίδα, 22 ετών και πέντε τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Όλοι οι τραυματίες είναι γύρω στα 20.