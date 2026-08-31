Μεθώνη: Προσάραξη ιστιοφόρου με 2 επιβαίνοντες κοντά στη νησίδα Κουλούρα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) για ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, που προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη νησίδα Κουλούρα, στο Στενό της Μεθώνης, με αποτέλεσμα να προκληθεί εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο ιστιοφόρο επιβαίνουν δύο αλλοδαποί, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Στην περιοχή έχει σπεύσει ένα ιδιωτικό σκάφος με ιδιώτη δύτη, ενώ μεταβαίνει και δεύτερο ιδιωτικό σκάφος με στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν υπερβαίνουν τα 3 μποφόρ.