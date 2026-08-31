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Μεθώνη: Προσάραξη ιστιοφόρου με 2 επιβαίνοντες κοντά στη νησίδα Κουλούρα

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) για ιστιοφόρο με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες που προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη νησίδα Κουλούρα, στο Στενό της Μεθώνης. Από το περιστατικό προκλήθηκε εισροή υδάτων στο σκάφος, ωστόσο δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ενώ ιδιωτικά σκάφη και στελέχη του Λιμενικού Σώματος σπεύδουν στην περιοχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) για ιστιοφόρο που προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη νησίδα Κουλούρα, στο Στενό της Μεθώνης.
  • Στο ιστιοφόρο επιβαίνουν δύο αλλοδαποί, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Προκλήθηκε εισροή υδάτων.
  • Στην περιοχή έχει σπεύσει ένα ιδιωτικό σκάφος με ιδιώτη δύτη, ενώ μεταβαίνει και δεύτερο ιδιωτικό σκάφος με στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) για ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, που προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη νησίδα Κουλούρα, στο Στενό της Μεθώνης, με αποτέλεσμα να προκληθεί εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο ιστιοφόρο επιβαίνουν δύο αλλοδαποί, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Στην περιοχή έχει σπεύσει ένα ιδιωτικό σκάφος με ιδιώτη δύτη, ενώ μεταβαίνει και δεύτερο ιδιωτικό σκάφος με στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν υπερβαίνουν τα 3 μποφόρ.

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