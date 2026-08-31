Καταδικάστηκε ο 42χρονος Βρετανός που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους – «Ήμουν πολύ μεθυσμένος»

Ένοχος κρίθηκε ο 42χρονος Βρετανός επιβάτης, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Νιουκάστλ προς το Ηράκλειο, αναγκάζοντας τον κυβερνήτη να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 μηνών με 3ετή αναστολή, καθώς παραδέχθηκε τις πράξεις του, δηλώνοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένοχος κρίθηκε ο 42χρονος Βρετανός επιβάτης, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση και ανάγκασε τον κυβερνήτη σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη.
  • Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον 42χρονο ποινή φυλάκισης 3 μηνών με 3ετή αναστολή, κρίνοντάς τον ένοχο για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης.
  • Κατά την ακροαματική διαδικασία αποδέχθηκε τις πράξεις του, λέγοντας ότι «Ήμουν πολύ μεθυσμένος», ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένοχος κρίθηκε ο 42χρονος Βρετανός επιβάτης, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Νιουκάστλ προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη.

Πανικός σε πτήση από Νιουκάστλ προς Ηράκλειο: Μεθυσμένος 42χρονος επιτέθηκε σε επιβάτες και πλήρωμα – Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον 42χρονο ποινή φυλάκισης 3 μηνών με 3ετή αναστολή, καθώς τον έκρινε ένοχο για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά την ώρα της πτήσης.

Η «συγγνώμη» του 42χρονου

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά την ακροαματική διαδικασία αποδέχθηκε τις πράξεις του, λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του.

Το χρονικό του επεισοδίου

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής πτήσης, όταν ο άνδρας σε εμφανή κατάσταση μέθης επέδειξε επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε μέλη του πληρώματος και συνεπιβάτες, ενώ, παράλληλα δεν συμμορφωνόταν στις υποδείξεις του πληρώματος.

Η κατάσταση που επικράτησε μέσα στο αεροσκάφος οδήγησε τον κυβερνήτη στην απόφαση να αλλάξει πορεία και να προσγειώσει το αεροσκάφος στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία», περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα.

Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί του αερολιμένα προχώρησαν στη σύλληψη του 42χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στη συνέχεια ενώπιον της Δικαιοσύνης. Το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση του προς τον προορισμό του.

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