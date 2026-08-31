Κόνιτσα: Φωτιά σε δασική έκταση έπειτα από κεραυνούς

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (31/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:10. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν ριχτεί 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.