Κόνιτσα: Φωτιά σε δασική έκταση έπειτα από κεραυνούς

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (31/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας, με την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων να είναι δύσκολη λόγω του δύσβατου σημείου. Στην περιοχή είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ για την κατάσβεση επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (31/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας.
  • Στην περιοχή είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο.
  • Στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν ριχτεί 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Ιωαννίνων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (31/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:10. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν ριχτεί 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.

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