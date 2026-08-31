Εκάλη: Χειροπέδες σε 32χρονη οικιακή βοηθό για κλοπές κοσμημάτων αξίας 40.000 ευρώ

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν το πρωί της 27ης Αυγούστου μία 32χρονη οικιακή βοηθό, η οποία κατηγορείται για κλοπή κοσμημάτων μεγάλης αξίας από σπίτια σε Εκάλη και Αγία Παρασκευή. Η δράση της φέρεται να είχε ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2025, αρπάζοντας συστηματικά κοσμήματα συνολικής αξίας 40.000 ευρώ, ενώ χρησιμοποιούσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη 32χρονη οικιακή βοηθός, η οποία κατηγορείται για κλοπή κοσμημάτων μεγάλης αξίας από σπίτια σε Εκάλη και Αγία Παρασκευή.
  • Η αξία των κλεμμένων κοσμημάτων ανέρχεται σε 40.000 ευρώ, με τη δράση της να φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2025.
  • Η δράστις συστηνόταν με ψευδή στοιχεία ταυτότητας για να δυσχεραίνει τον εντοπισμό της και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χειροπέδες σε μία… ελαφροχέρα οικιακή βοηθό, η οποία κατηγορείται για κλοπή κοσμημάτων μεγάλης αξίας από σπίτια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το πρωί της 27ης Αυγούστου, στην Εκάλη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 32χρονη φέρεται να εκμεταλλευόταν την εργασία της ως οικιακή βοηθός σε σπίτια σε Εκάλη και Αγία Παρασκευή, αρπάζοντας συστηματικά κοσμήματα η αξία των οποίων ανέρχεται σε 40.000 ευρώ.

Η δράση της φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2025. Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία, προκειμένου να δυσχεραίνει την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό της, συστηνόταν με ψευδή στοιχεία ταυτότητας, ενώ κατά τον έλεγχο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς αρνήθηκε να συνεργαστεί.

Κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σπίτι της, αλλά και στην κατοχή της, βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

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