Μεσσήνη: Συνελήφθη ξανά 60χρονος για εμπρησμό από πρόθεση – Κατηγορείται ότι έβαλε 4 φωτιές μέσα σε 5 ημέρες

Στη σύλληψη ενός 60χρονου που κατηγορείται για εμπρησμούς από πρόθεση, προχώρησαν οι αρχές στη Μεσσήνη για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο 60χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε δύο νέες πυρκαγιές, ενώ είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη σύλληψή του για δύο ανάλογες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 60χρονος φέρεται να έβαλε δύο φωτιές σε ξηρά χόρτα, την Κυριακή 30 Αυγούστου σε περιοχές της Μεσσήνης. Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις 4 το μεσημέρι και στις 5:40 το απόγευμα, με τη χρήση γυμνής φλόγας.

Έπειτα από έρευνα του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας, ο 60χρονος ταυτοποιήθηκε ως ο φερόμενος υπαίτιος και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Είχε συλληφθεί για άλλες δύο φωτιές

Ο ίδιος είχε συλληφθεί και πριν από μερικές ημέρες, στις 27 Αυγούστου, για άλλες δύο πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί στις 26 και 27 του μήνα. Μετά την απολογία του είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Στον 60χρονο αποδίδεται πλέον η πρόκληση συνολικά τεσσάρων πυρκαγιών μέσα σε διάστημα πέντε ημερών. Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας.