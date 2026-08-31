Λίβερπουλ: «Κόκκινος» ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά – Στα 125+20 εκατομμύρια ευρώ το deal με την Παρί

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Η Λίβερπουλ απέκτησε τον Γάλλο επιθετικό Μπράντλεϊ Μπαρκολά από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν με μακροπρόθεσμο συμβόλαιο, όπως ανακοίνωσε (31/8) η ομάδα της Premier League.

«Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά είναι Κόκκινος. Allez les Rouges (στα γαλλικά)» έγραψε η Λίβερπουλ στον λογαριασμό της στο X, δημοσιεύοντας ένα βίντεο του παίκτη στο Άνφιλντ.

«Μετά από τρεις ολόκληρες σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά εντάσσεται στη Λίβερπουλ» ανακοίνωσε η Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Γάλλος επιθετικός, δύο φορές νικητής του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν, υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους «Κόκκινους» στο προπονητικό κέντρο, αφού πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή.

Σύμφωνα με πηγή κοντά στον παριζιάνικο σύλλογο, το κόστος της μεταγραφής είναι «125 εκατομμύρια ευρώ συν 20 εκατομμύρια ευρώ σε εύκολα επιτεύξιμα μπόνους».

Ο 23χρονος εξτρέμ αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη πώληση που έγινε ποτέ από σύλλογο της Ligue 1, ξεπερνώντας το πρόσφατα (και πλέον ξεπερασμένο) ρεκόρ που είχε θέσει ο Μαροκινός μέσος Αγιούμπ Μπουαντί, ο οποίος μετακόμισε από τη Λιλ στη Μάντσεστερ Σίτι έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Μπαρκολά αποχωρεί από την Παρί Σεν Ζερμέν μετά από τρεις σεζόν κατά τις οποίες σημείωσε 39 γκολ και έδωσε 37 ασίστ.

Ο Μπαρκολά, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 29, δήλωσε στο Liverpoolfc.com:

«Είναι μεγάλη μου υπερηφάνεια που μπορώ να παίξω για τη Λίβερπουλ. Είμαι πολύ χαρούμενος.

Μου πήρε πολύ χρόνο, αλλά είμαι πραγματικά χαρούμενος σήμερα που μπορώ να παίξω για τη Λίβερπουλ και το μόνο που θέλω είναι να βρίσκομαι στο γήπεδο και να μπορώ να παίξω.

Ελπίζω να πετύχω πολύ μεγάλα πράγματα. Πρώτα απ’ όλα, να κερδίσω την Premier League είναι ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά μου στη ζωή μου.

Είναι να το κάνω αυτό και να μείνω σε αυτή την ομάδα μακροπρόθεσμα γι’ αυτό υπέγραψα ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο και ελπίζω να μπορέσω να το κάνω».

Ο Μπαρκολά πρόσθεσε: «Είχα την ευκαιρία να παίξω δύο φορές σε αυτό το στάδιο και είδα την ατμόσφαιρα και το πώς οι οπαδοί ήταν δίπλα στους παίκτες της Λίβερπουλ.

«Όταν έμαθα για το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για μένα, δεν έκανα ερωτήσεις και ήξερα ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος σύλλογος για μένα».

Έκανε το ντεμπούτο του με την Λιόν τον Νοέμβριο του 2021. Είχε επτά γκολ και 11 ασίστ σε 47 συμμετοχές για τους «λιονέ», πριν ενταχθεί στην Παρί Σεν Ζερμέν τον Αύγουστο του 2023.

Στο διεθνές προσκήνιο, έχοντας κάνει το ντεμπούτο του τον Ιούνιο του 2024, έχει παίξει 28 παιχνίδια για τη Γαλλία μέχρι σήμερα και έχει σκοράρει έξι φορές.

Τρία από αυτά τα γκολ σημειώθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του φετινού καλοκαιριού, καθώς ο Μπαρκολά ήταν πάντα παρών κατά τη διάρκεια της πορείας της χώρας του προς την τέταρτη θέση.

«Φτάνοντας στο Παρίσι σε ηλικία μόλις 20 ετών, μεγάλωσε και προόδευσε σημαντικά, κερδίζοντας 13 τρόπαια και συνεισφέροντας σε ένα από τα πιο ένδοξα κεφάλαια στην ιστορία της Παρί Σεν Ζερμέν. Μέσα από το ταλέντο του και τα συναισθήματα που έφερε στους οπαδούς, ο Μπράντλεϊ θα παραμείνει στις καρδιές των Παριζιάνων» έγραψε ο πρώην σύλλογός του.

Με δύο χρόνια να απομένουν στο συμβόλαιό του, ο Μπαρκολά επέλεξε να μετακομίσει στο εξωτερικό για να αναλάβει μια νέα πρόκληση στη Λίβερπουλ, την πρωταθλήτρια της Premier League του 2025, η οποία προέρχεται από μια απογοητευτική σεζόν, τερματίζοντας στην πέμπτη θέση.

«Ένας γίγαντας του ποδοσφαίρου, ένας ιστορικός σύλλογος, όπου αγαπούν τον θόρυβο, τα χρώματα, τον κόσμο. Ένιωσα σαν αντίπαλος, και τώρα είμαι ένας από εσάς, το νέο μου σπίτι, ελάτε Κόκκινοι» δήλωσε σε βίντεο που δημοσίευσε ο αγγλικός σύλλογος.

Οι «Κόκκινοι», υπό τη καθοδήγηση του Άντονι Ιραόλα, προσπαθούσαν να ενισχύσουν τα άκρα της επίθεσής τους μετά την αποχώρηση του Μοχάμεντ Σαλάχ στο τέλος της περασμένης σεζόν. Εκτός από τον Ισπανό Βίκτορ Μουνιόθ, που υπέγραψε αυτό το καλοκαίρι, ο προπονητής έχει χρησιμοποιήσει τους Κόντι Γκάκπο και Ρίο Νγκουμόχα.