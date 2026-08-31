Φρίκη στην Κυψέλη: Ποινική δίωξη στους 3 συλληφθέντες – Δεν εντοπίστηκαν στοιχεία σεξουαλικής κακοποίησης των 2 αγοριών

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων της Κυψέλης. Πρόκειται για έναν 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και τον 26χρονο Αφγανό, που εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα της οδού Θάσου της Κυψέλης όπου από την αστυνομική έρευνα αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε κρυμμένη σορός βρέφους.

Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος. Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα αναμένεται να διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές με την ολοκλήρωση της δικογραφίας, προκειμένου να εξεταστεί και το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, κατά την εξέταση του βρέφους ο ιατροδικαστής εντόπισε περισσότερα από 10 τραύματα στην πλάτη που φέρεται να έχουν προκληθεί από μαχαίρι, ενώ επειδή διατηρούνταν σε κατάψυξη δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος του θανάτου και η ακριβής ηλικία του. Αναμένεται να παραγγελθεί εξέταση DNA για το ζευγάρι και τα τρία ανήλικα παιδιά.

Δεν εντοπίστηκαν στοιχεία σεξουαλικής κακοποίησης των 2 αγοριών

Oι έρευνες επεκτείνονται και στην κατάσταση των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν έδειξαν στοιχεία σεξουαλικής κακοποίησης στα δύο αγόρια. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι ο 9χρονος και η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, νοσούν από σύφιλη και υποβάλλονται ήδη στην προβλεπόμενη θεραπεία.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι τα παιδιά είχαν βρεθεί και πέρυσι στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με εισαγγελική εντολή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας φέρεται τότε να τα απομάκρυνε παράνομα από το νοσοκομείο, καθώς δεν υπήρχε αστυνομική φύλαξη.

Τα δυο αγόρια παραμένουν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, ενώ η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» για μαιευτικό και γυναικολογικό έλεγχο.

«Έναν μήνα ήταν στο σπίτι – Το ένα παιδάκι φαινόταν ότι δεν ήταν δικό τους»

O ιδιοκτήτης του διαμερίσματος μιλώντας στο Mega, ανέφερε: «Ο διαχειριστής έσωσε τρία παιδιά. Δηλαδή για μένα είναι ήρωας αυτό το παιδί είναι και νεαρό παιδί. Έτσι δεν είναι ούτε 30 χρονών. Αν δεν ήταν αυτός, μπορεί και να μην τους παίρναμε χαμπάρι. Ο άνθρωπος με ξέμπλεξε, με γλίτωσε από πολλές φασαρίες».

«Το σπίτι το έχει αναλάβει εταιρεία. Εγώ είμαι ενημερωμένος από τον διαχειριστή της εταιρείας. Πριν από 5-10 μέρες είχε γίνει παρατήρηση γιατί αφήνανε βρομιές. Έτσι είπαμε να μην γίνει ανανέωση. Ήταν περίπου ένα μήνα στο σπίτι. Ξέραμε ότι στο διαμέρισμα ένα ζευγάρι με δύο παιδιά. Είδαμε ένα ακόμα παιδί και ο διαχειριστής κατάφερε να τους καθυστερήσει και κάλεσε την αστυνομία. Το ένα παιδάκι φαινόταν ότι δεν ήταν δικό τους. Βγήκε έξω στον δρόμο και βρήκε την ομάδα ΔΙΑΣ» πρόσθεσε ο ιδιοκτήτης.

Τι λέει ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη μίλησε στο ΕΡΤnews για την φρικιαστική υπόθεση, αναφέροντας αρχικά ότι μετέβη στο διαμέρισμα προκειμένου να διαπιστώσει τι συνέβαινε, καθώς υπήρχε οικονομική εκκρεμότητα. Εκεί, όπως υποστηρίζει, διαπίστωσε ότι στο σπίτι βρίσκονταν περισσότερα άτομα απ’ όσα γνώριζε.

«Πήγα στο διαμέρισμα να δω τι γίνεται και από τρία άτομα είδα έξι. Είδα έναν Αφγανό και άρχισαν κάποια πράγματα να μην βγάζουν λογική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο διαχειριστής υποστηρίζει ότι, λόγω της οφειλής, αποφάσισε να κρατήσει κλειδωμένα τα πράγματα των ενοίκων, ζητώντας να επικοινωνήσουν με τον σύζυγο της γυναίκας που διέμενε στο διαμέρισμα. «Εγώ τους κλείδωσα τα πράγματα μέσα, με πρόφαση να έρθει ο άνδρας της γυναίκας και ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν τα πράγματά τους αν δεν έρθει, με σκοπό να πληρώσει την οφειλή», είπε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο άνδρας δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της αναμονής προέκυψαν περιστατικά που, όπως λέει, ενίσχυσαν τις υποψίες του.

«Μετά από αυτό εγώ περίμενα να έρθει ο άνδρας. Αυτός δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και σε όλη αυτή τη διαδικασία βγήκε ένα κοριτσάκι, αυτό που είναι έγκυος από τον Αφγανό, και άρχισε να τη χτυπάει μέσα στο δωμάτιο», ανέφερε.

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας υποστηρίζει ακόμη ότι κάποια στιγμή είδε να βγαίνει από ένα δωμάτιο ένα παιδί περίπου εννέα ετών, το οποίο, όπως περιγράφει, δεν έμοιαζε με τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονταν στο σπίτι. «Εκεί άρχισα να υποψιάζομαι», είπε.

Ο ίδιος αναφέρει ότι στη συνέχεια κατέβασε όλους τους ενοίκους από το διαμέρισμα και τους ζήτησε να επικοινωνήσουν με τον άνδρα, επιμένοντας ότι δεν θα τους επέστρεφε τα πράγματά τους μέχρι να επικοινωνήσουν μαζί του.

Σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες ερευνούν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση, εντόπισαν και κατέσχεσαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης, σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες, το υλικό των οποίων θα ελεγχθεί. Ερευνάται αν το σπίτι λειτουργούσε ως κοινόβιο.

Το χρονικό

Το μεσημέρι της Κυριακής ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, που βρίσκεται επί της οδού Θάσου στη Κυψέλη, κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι οι ενοικιαστές δεν του πληρώνουν το ενοίκιο ενώ κάνουν και χρήση ναρκωτικών.

Πριν ακόμα φτάσουν στο σημείο αστυνομικοί για να ελέγξουν την καταγγελία, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος είδε τυχαία στο δρόμο αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙΑΣ, που έκαναν περιπολία, τους σταμάτησε και τους ενημέρωσε σχετικά με την υπόθεση. Οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα όπου εντόπισαν έναν 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του μαζί με τρία ανήλικα, ένα κορίτσι 15 ετών και δύο αγόρια, ηλικίας 12 και 9 ετών, που κατά δήλωσή τους, είναι παιδιά τους. Στο διαμέρισμα επίσης ήταν και ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος δήλωσε σύντροφος της 15χρονης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του 45χρονου, του 26χρονου και της 15χρονης καθώς εντοπίστηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες ναρκωτικών. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα για να πραγματοποιήσουν κατ’ οίκον έρευνα, όπου βρήκαν τη Γερμανίδα με τους δύο ανήλικους να έχουν ετοιμάσει βαλίτσες και να ετοιμάζονται να φύγουν. Σε έλεγχο που έκαναν στη βαλίτσες εντόπισαν ένα δοχείο, που είχε μέσα ένα νεκρό βρέφος το οποίο ήταν κατεψυγμένο. Όπως ισχυρίστηκε η 38χρονη στους αστυνομικούς, το βρέφος ήταν παιδί της και είχε πεθάνει πριν από οκτώ μήνες.

Εκτός από το σπίτι στην Κυψέλη, αστυνομικοί έκαναν σήμερα έφοδο και σε σπίτι στην οδό Φυλής, στο οποίο κατά πληροφορίες έμεναν μέχρι πρόσφατα και για δύο χρόνια ο 43χρονος Έλληνας με την 38χρονη, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάτι ύποπτο.