Μητσοτάκης στον Πρόεδρο του Λιβάνου: «Η Ελλάδα στέκεται δίπλα σας και δηλώνει παρούσα στην προσπάθεια ανοικοδόμησης»

«Είναι μια επίσκεψη που επιβεβαιώνει τους βαθύτατους δεσμούς των λαών μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Τζόσεφ Αούν.

«Η Ελλάδα στέκεται δίπλα σας», συνέχισε ο Πρωθυπουργός και μίλησε για την αναβάθμιση των σχέσεων των δύο χωρών σε μία εταιρική στρατηγική σχέση.

«Να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την ενότητα του Λιβάνου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στη διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Λιβάνου, στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων. Η θέση μας είναι σαφής. Το ισχυρό κράτος προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο με μία κεντρική διοίκηση που θα διαφυλάττει την ασφάλεια όλων των πολιτών. Θέλω να εκφράσω την αμέριστη στήριξή μας στην πρωτοβουλίες σας και χαιρετίζω την απόφασή σας να επενδύσετε στην διπλωματία και στον απευθείας διάλογο με το Ισραήλ με αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η χώρα σας θα παραμείνει ψηλά τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι θα δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση εταιρικής σχέσης με τον Λίβανο και θα επιδιώξουμε οι σχετικές συζητήσεις να εκκινήσουν κατά την ελληνική Προεδρία. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη σταθερότητα και την προστασία της κυριαρχίας σας. Αποδίδουμε ξεχωριστή σημασία στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου ως τον βασικό πυλώνα για την ασφάλειά του», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στέκονται δίπλα σας και είμαστε διατεθειμένοι να στα στηρίξουμε ακόμα περισσότερο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός είπε επίσης μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η εδραίωση της ασφάλειας δεν αρκεί από μόνη της και πως η Ελλάδα δηλώνει παρούσα στην προσπάθεια ανοικοδόμησης του Λιβάνου.

«Υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση του εμπορίου», προσέθεσε και μίλησε για τη «συναντίληψη που έχουμε η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυνδεσιμότητας».

«Η Ελλάδα πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής αλλά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ο Λίβανος πρέπει να έχει κεντρική θέση με τις αποφάσεις να λαμβάνονται από τους θεσμούς του με γνώμονα το συμφέρον του λαού του. Είμαστε αδερφοί λαοί και σήμερα καλούμαστε να δώσουμε νέα δυναμική σε αυτή τη μακραίωνη συνύπαρξη με το βλέμμα στο μέλλον», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.