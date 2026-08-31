Τσουκαλάς σε Μαρινάκη: Κίνημα «δεν πληρώνω» θέσπισε η κυβέρνηση της ΝΔ, με την ειδική φορολογική ασυλία που έδωσε στα funds

«Πολύ άγχος, κ. Μαρινάκη, να συνεχίζουν να κερδοσκοπούν τα funds. Οι πολίτες ξέρουν ότι υπάρχει άλλος δρόμος με κανόνες και δικαιοσύνη» τονίζει σε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς απαντώντας στον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος νωρίτερα άσκησε κριτική στην Αξιωματική Αντιπολίτευση για την πρότασή του σχετικά με τα «κόκκινα» δάνεια.

«Κύριε Μαρινάκη, η χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών είτε είναι επιτομή της διαστρέβλωσης είτε δείχνει επικίνδυνη άγνοια βασικών ευρωπαϊκών πρακτικών.

Το Υπουργείο Οικονομικών ισχυρίστηκε ψευδώς και λανθασμένα πως με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ παραβιάζεται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του δανειστή. Καταλαβαίνουμε το άγχος σας να κερδοσκοπήσουν τα funds, αλλά δεν υπάρχει καμία χειροτέρευση της θέσης των τραπεζών καθώς με την πρόταση μας λαμβάνουν περισσότερα χρήματα από όσο λαμβάνουν όταν πωλούν τα δάνεια στα funds. Αντίστοιχα δεν τίθεται ζήτημα επιβάρυνσης των funds , καθώς αυτά έχουν αγοράσει τόσο φτηνά τα δάνεια , ώστε ακόμα και αν λάβουν ένα ποσοστό κέρδους επιπλέον, συνεχίζουν να είναι κερδισμένοι» τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς και συνεχίζει:

«Σας ενοχλεί, κύριε Μαρινάκη, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει πως υπάρχει άλλος δρόμος , αλλά εσείς επιλέξατε συνειδητά να κάνετε καθημερινότητα για τους πολίτες τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς.

Τα ερωτήματα παραμένουν: