Ο ξέφρενος χορός του Αποστόλη Τότσικα στη βάπτιση του γιου της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου και του Κίμωνα Κουρή – ΒΙΝΤΕΟ

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To μυστήριο της βάπτισης για τον αγαπημένο τους γιο τέλεσαν το περασμένο Σάββατο (29/8) η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής, οι οποίοι ήταν περιτριγυρισμένοι από στενούς συγγενείς, φίλους, καθώς και πλήθος συναδέλφων τους από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους που τίμησαν το ζευγάρι σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή ήταν η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας.

Η ατμόσφαιρα στη δεξίωση που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα θερμή, με το κέφι να κορυφώνεται κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Την παράσταση έκλεψε ο Αποστόλης Τότσικας, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή χαρίζοντας στους καλεσμένους έναν ενθουσιώδη χορό.

Η σύζυγός του, Ρούλα Ρέβη, κατέγραψε το στιγμιότυπο και το μοιράστηκε στους λογαριασμούς της στα μέση κοινωνικής δικτύωσης, μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα της εκδήλωσης.

Δείτε το βίντεο με τον ξέφρενο χορό του Αποστόλη Τότσικα

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