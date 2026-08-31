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Ο ξέφρενος χορός του Αποστόλη Τότσικα στη βάπτιση του γιου της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου και του Κίμωνα Κουρή – ΒΙΝΤΕΟ

Το περασμένο Σάββατο (29/8) τελέστηκε το μυστήριο της βάπτισης για τον ενός έτους γιο της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου και του Κίμωνα Κουρή, ο οποίος ονομάστηκε Ορφέας. Στην εκδήλωση, όπου παρευρέθηκαν στενοί συγγενείς και συνάδελφοι, ξεχώρισε ο Αποστόλης Τότσικας με τον ενθουσιώδη χορό του, τον οποίο κατέγραψε και μοιράστηκε η σύζυγός του, Ρούλα Ρέβη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Αποστόλης Τότσικας
Φωτογραφία: Instagram/apostolis_totsikas_official
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής τέλεσαν το μυστήριο της βάπτισης για τον γιο τους το περασμένο Σάββατο (29/8).
  • Την παράσταση έκλεψε ο Αποστόλης Τότσικας, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή χαρίζοντας στους καλεσμένους έναν ενθουσιώδη χορό.
  • Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα Ορφέας, ενώ η σύζυγος του Αποστόλη Τότσικα, Ρούλα Ρέβη, κατέγραψε και μοιράστηκε το στιγμιότυπο του χορού στα social media.

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To μυστήριο της βάπτισης για τον αγαπημένο τους γιο τέλεσαν το περασμένο Σάββατο (29/8) η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής, οι οποίοι ήταν περιτριγυρισμένοι από στενούς συγγενείς, φίλους, καθώς και πλήθος συναδέλφων τους από τον καλλιτεχνικό χώρο.

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Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους που τίμησαν το ζευγάρι σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή ήταν η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας.

Η ατμόσφαιρα στη δεξίωση που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα θερμή, με το κέφι να κορυφώνεται κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

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Την παράσταση έκλεψε ο Αποστόλης Τότσικας, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή χαρίζοντας στους καλεσμένους έναν ενθουσιώδη χορό.

Η σύζυγός του, Ρούλα Ρέβη, κατέγραψε το στιγμιότυπο και το μοιράστηκε στους λογαριασμούς της στα μέση κοινωνικής δικτύωσης, μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα της εκδήλωσης.

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Δείτε το βίντεο με τον ξέφρενο χορό του Αποστόλη Τότσικα

Ο ενός έτους νεοφώτιστος πήρε το όνομα Ορφέας.

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