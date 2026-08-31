Ιωάννης Παπαζήσης – Αναστασία Παντούση: Καλοκουρδισμένος έρωτας

Ο Ιωάννης Παπαζήσης και η Αναστασία Παντούση απολαμβάνουν το ταξίδι τους στην Ελβετία με την… ακρίβεια ενός ρολογιού.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Λατρεύουν τα ταξίδια και δεν χάνουν ευκαιρία για νέα απόδραση. Μετά τη Ρώμη, την Τοσκάνη, τη Γαλλία, επόμενος σταθμός για τον Ιωάννη Παπαζήση και την Αναστασία Παντούση είναι η Ελβετία. Οι ηθοποιοί, που μετρούν ήδη πέντε χρόνια σχέσης, παρόλο που επιθυμούν να κρατούν τον έρωτά τους μακριά από τα φώτα, όταν ταξιδεύουν γίνονται πιο εξωστρεφείς απέναντι στη δημοσιότητα.

Απολαμβάνουν το ειδυλλιακό τοπίο της μικρής χώρας με τις καταπράσινες κοιλάδες και τις τιρκουάζ λίμνες, που θυμίζουν καθρέφτες. Φωτογραφίζουν ο ένας τον άλλον με φόντο το γαλήνιο φυσικό σκηνικό, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους στις οικογένειές τους που τους έμαθαν να αναγνωρίζουν και να σέβονται τη φυσική ομορφιά. «Να τρέχουμε στα βουνά, στη φύση, να αναπνέουμε, να μυρίζουμε, να δοκιμάζουμε, να ακούμε, να βλέπουμε γιατί… το αύριο μπορεί να είναι αργά και δεν εννοώ το δικό μας, αλλά της ίδιας της φύσης», έγραψε η Αναστασία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στη Βέρνη η ηθοποιός έβαλε το μαγιό της και βούτηξε στον ποταμό Ααρ, ενώ ο σύντροφός της τη φωτογράφιζε με καμάρι. Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1 «Κρίνο και αγκάθι», η οποία θα μας μεταφέρει στην Αρκαδία του 1959. Υποδύεται μια γυναίκα που θέλει να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του αδελφού της, καταλήγει όμως μπλεγμένη σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Στη σειρά, που σκηνοθετεί ο Ανδρέας Μορφονιός, πρωταγωνιστούν επίσης οι Γιώργος Γεροντιδάκης, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννης Τσορτέκης, Μαρία Ζορμπά, Τάσος Ιορδανίδης, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία-Ραφαέλα Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρις Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης, Σίλια Μπαξεβάνη. Θεατρικά η νέα σεζόν θα βρει την Αν. Παντούση στην παράσταση «Εγκλημα στον Νείλο» της Αγκαθα Κρίστι, στο νέο ανακαινισμένο θέατρο «Αθενς Μπρόντγουαιη», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, μαζί με τους Κατερίνα Μισιχρόνη, Ρένο Ρώτα και Αντώνη Καφετζόπουλο.

Σε κωμωδία θα απολαύσουμε τηλεοπτικά και τον Ι. Παπαζήση, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά της ΕΡΤ «TV Land», σε σενάριο-πρωτότυπο concept Γιώργου Β. Φειδά και σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρέλλου. Η σειρά προσφέρει μια απολαυστική ματιά στον κόσμο μιας τηλεοπτικής παραγωγής όπου τίποτα δεν είναι τόσο οργανωμένο όσο φαίνεται. Στο πλευρό του και οι Αμαλία Καβάλη, Φιλίππα Κουτούπα, Σάννυ Χατζηαργύρη, Σύλβια Δεληκούρα, Βαγγέλης Σαλευρής, Νίκος Μήλιας, Ελπίδα Νικολάου, Φωτεινή Αθερίδου, Γιάννης Σοφολόγης-Μπέζας, Κωνσταντίνος Φραντζής, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Στεφανία Γκουρνέλου, Ελίνα Μάλαμα, Δημήτρης Τσέλιος και Κώστας Αποστολάκης. Τον Νοέμβριο ο Ι. Παπαζήσης θα κάνει πρεμιέρα με την παράσταση «Η νύχτα της Ιγκουάνα» του Τενεσί Ουίλιαμς, στον «Ελληνικό Κόσμο».