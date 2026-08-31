Άρης Μουγκοπέτρος: Στο Αυτόφωρο σήμερα ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου – Θα δικαστεί επειδή οδηγούσε μεθυσμένος – ΒΙΝΤΕΟ

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Στο Αυτόφωρο θα οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα (31/8) ο Άρης Μουγκοπέτρος ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής (30/8) συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας, όταν έπειτα από έλεγχο αλκοτέστ, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου, γύρω στις 12 το μεσημέρι θα καθίσει στο εδώλιο.

Στο μεταξύ, χθες Κυριακή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για το αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και αφέθηκε ελεύθερος.

Το χρονικό της σύλληψης του γνωστού μουσικού

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί, στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και Αθανασίου Διάκου.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας φέρεται να εντόπισαν το όχημα του μουσικού να κινείται με αυξημένη ταχύτητα και του έκαναν σήμα να σταματήσει. Ο οδηγός συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών και ακολούθησε έλεγχος.

Κατά τη διάρκεια του αλκοτέστ, η πρώτη μέτρηση φέρεται να έδειξε 0,70 mg/l, ενώ στη δεύτερη μέτρηση καταγράφηκε ένδειξη 0,63 mg/l. Και στις δύο περιπτώσεις, οι μετρήσεις ήταν πάνω από το προβλεπόμενο όριο.

Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του.