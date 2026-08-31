Επικίνδυνη κλιμάκωση στο Αιγαίο: Οι τουρκικές διεκδικήσεις και η αποτρεπτική απάντηση της Αθήνα

Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Αγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών -και, μάλιστα, της Ρόδου- ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Κλιμάκωση της έντασης σε αέρα και θάλασσα, με αύξηση παραβιάσεων. Πώς ετοιμάζονται οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τις τουρκικές υπερπτήσεις. Σκληρή απάντηση της Αθήνας: Ετοιμάζεται ρηματική διακοίνωση για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προειδοποιεί ότι οι έρευνες για το καλώδιο θα γίνουν, αν χρειαστεί, συνοδεία φρεγατών και μαχητικών F-16 Viper. Τι μήνυμα στέλνει η απόκτηση των φρεγατών Bergamini.

Των Π. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ, ΧΡ. ΜΑΖΑΝΙΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Θερμό» εξάμηνο προμηνύεται στο Αιγαίο, καθώς η Αγκυρα επαναφέρει το σύνολο της αναθεωρητικής της ατζέντας – από την απαίτηση να έχει λόγο για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI) και την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών έως τις απειλές για «απαραίτητα μέτρα» και προετοιμασία πολέμου. Η Αθήνα απαντά ότι οι έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου θα προχωρήσουν, αν χρειαστεί, ακόμα και με τη συνοδεία φρεγατών και αναβαθμισμένων μαχητικών F-16 Viper.

Το «θερμόμετρο» στο Αιγαίο ανεβαίνει. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δείχνουν να αφήνουν πίσω τους τα «ήρεμα νερά» και να εισέρχονται σε μια δύσκολη περίοδο, κατά την οποία θα έρθει στην τουρκική Εθνοσυνέλευση το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες, κάτι που αναμένεται να κλιμακώσει την ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες, ενώ θα ξεκινήσουν και οι έρευνες βυθού για την πόντιση του GSI, για την οποία η Αγκυρα έχει προαναγγείλει ότι θα αντιδράσει. Μάλιστα, με διαρροές σε ανταποκριτές ελληνικών μέσων στην Τουρκία αφήνεται να εννοηθεί ότι θα απαιτήσει να της ζητηθεί η άδεια για τις έρευνες, με το επιχείρημα ότι αυτές θα γίνουν στη δική της υφαλοκρηπίδα. Ολα αυτά θα συμβαίνουν ενώ η Ελλάδα και η Τουρκία θα οδεύουν προς τις εκλογές, μια περίοδο κατά την οποία τα περιθώρια ελιγμών της όποιας κυβέρνησης ελαχιστοποιούνται.

Η Αθήνα πάντως στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι δεν προτίθεται να κάνει πίσω. Το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου θα προχωρήσει και, εφόσον χρειαστεί, οι εργασίες θα υποστηριχθούν από τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις.

Το GSI βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Τουρκικές πηγές διέρρεαν την περασμένη εβδομάδα ότι η Αγκυρα θεωρεί πως όταν έρευνες ή εργασίες πραγματοποιούνται σε θαλάσσιες περιοχές τις οποίες η Τουρκία υποστηρίζει ότι εμπίπτουν στη δική της υφαλοκρηπίδα, το κράτος της σημαίας των πλοίων οφείλει να επικοινωνεί προηγουμένως με εκείνη. Η διατύπωση αυτή, ωστόσο, διαβάζεται από την Αθήνα ως απαίτηση για τουρκική συναίνεση ώστε να γίνουν ελληνικές και ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Τουρκία άλλωστε είχε επιχειρήσει να επιβάλει την πολιτική της και στην κρίση του «Ievoli Relume» το καλοκαίρι του 2024, όταν είχε στείλει πολεμικά πλοία στα ανοιχτά της Κάσου, επικαλούμενη δικαιώματα που απορρέουν από το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Το καλώδιο θα ποντιστεί»

Το μήνυμα της Αθήνας αυτή τη φορά είναι ακόμη πιο ξεκάθαρο. «Το καλώδιο θα ποντιστεί, οι εργασίες θα προχωρήσουν», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα κινηθεί αποκλειστικά στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και ότι αυτό «δεν προϋποθέτει ούτε καμία άδεια ούτε τίποτα περισσότερο».

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο τουρκικής αντίδρασης στις εργασίες, σημείωσε ότι η Ελλάδα μπορεί να στέλνει φρεγάτες και F-16 και από τον επόμενο χρόνο F-35. «Αν χρειαστεί, βεβαίως θα υπάρξει και η φρεγάτα και θα υπάρξουν και τα αναβαθμισμένα F-16», είπε.

Δεν πρόκειται για τυχαία αναφορά. Η Αθήνα θέλει να καταστήσει σαφές ότι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής της στην ανατολική Μεσόγειο. Οι Belharra, τα αναβαθμισμένα F-16 και τα F-35 αποτελούν, μεταξύ άλλων, το στρατιωτικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να στηρίξει την πολιτική των ανοιχτών διαύλων με την Αγκυρα.

Την ίδια στιγμή, η Τουρκία μεταφέρει την πίεση και στα νησιά. Το τουρκικό υπουργείο Αμυνας έβαλε στο στόχαστρο τη Ρόδο, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης UAVs θα «έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο», κάνοντας λόγο για λήψη «απαραίτητων μέτρων». Η αναφορά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά τον σχεδιασμό της Αθήνας για ενίσχυση της αμυντικής παρουσίας της Ελλάδας στα νησιά.

Παράλληλα, τουρκικό drone πλησίασε τον αεροδιάδρομο της Αλεξανδρούπολης και αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16, ενώ πολιτικό αεροσκάφος χρειάστηκε να αλλάξει ύψος προκειμένου να αποφευχθεί σύγκρουση. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ένα ακόμη περιστατικό σε μια περίοδο κατά την οποία η Αγκυρα αυξάνει την επιχειρησιακή πίεση.

Πέραν τούτου, επίσημο έγγραφο του τουρκικού υπουργείου Αμυνας αποκαλύπτει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες προετοιμασίες για κάθε πιθανό σενάριο στην περιοχή, μέχρι και για πόλεμο. Μάλιστα, σε επίσημη απάντηση του Τούρκου υπουργού Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ προς την τουρκική Εθνοσυνέλευση, η Αγκυρα αναφέρεται ανοιχτά στην προετοιμασία της για ενδεχόμενη στρατιωτική κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή.

Ρηματική διακοίνωση

Στο διπλωματικό πεδίο, η Αθήνα έχει ήδη απαντήσει και στις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στο βόρειο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, καταθέτοντας ρηματική διακοίνωση στην Αγκυρα. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να δημιουργεί θαλάσσια πάρκα σε περιοχές εκτός της δικαιοδοσίας της.

Ολα αυτά συμβαίνουν ενώ ο πολιτικός διάλογος Ελλάδας -Τουρκίας έχει ουσιαστικά «παγώσει». Οι προσπάθειες του Γ. Γεραπετρίτη και του Χακάν Φιντάν να βρουν κοινό τόπο για τη σύνταξη συνυποσχετικού και την παραπομπή της οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, ενώ και οι μεταξύ τους συναντήσεις έχουν αραιώσει σημαντικά. Προς το παρόν, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση ούτε του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ούτε των δύο υπουργών Εξωτερικών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, γεγονός που δείχνει πως οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στον «πάγο».

Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο διάλογος παραμένει ανοιχτός, αλλά δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Ο Π. Μαρινάκης επικαλείται τη μείωση των παραβιάσεων, τις συμφωνίες ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων ως αποδείξεις ότι η Αθήνα μπορεί να συνομιλεί με την Αγκυρα χωρίς να υποχωρεί από τις θέσεις της.

Το κρίσιμο σημείο, πάντως, βρίσκεται μπροστά. Η στιγμή που τα πλοία θα κινηθούν για τις έρευνες και την πόντιση του GSI θα δείξει εάν η τουρκική απαίτηση για προηγούμενη «επικοινωνία και συντονισμό» θα παραμείνει διπλωματική θέση ή θα μετατραπεί σε έμπρακτη προσπάθεια παρεμπόδισης.

Κλιμάκωση σε αέρα και θάλασσα

Οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν αύξηση των τουρκικών παραβιάσεων, αλλά και υπερπτήσεις. Το μήνυμα που στέλνει η Αθήνα με την απόκτηση των Bergamini

Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο, καθώς από την 1η Ιανουαρίου έως τις 26 Αυγούστου 2026 καταγράφηκαν 487 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, με τις 191 να σημειώνονται μόλις στις πρώτες 26 ημέρες του Αυγούστου. Απέναντι στις διπλές προκλήσεις σε αέρα και θάλασσα, η Αθήνα απαντά με ισχυρή ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα στοιχεία που φτάνουν στα επιτελεία του ελληνικού Πενταγώνου αποτυπώνουν μια κατάσταση που απέχει παρασάγγας από το κλίμα των «ήρεμων νερών» που με τόσο κόπο διατηρήθηκαν επί δυόμισι έτη. Η Αγκυρα, με μεθοδικότητα και συντονισμένες κινήσεις, κλιμακώνει σταδιακά αλλά σταθερά την πίεσή της στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, αποδεικνύοντας ότι η αναθεωρητική ατζέντα της παραμένει ζωντανή και απόλυτα ενεργή.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και τις 26 Αυγούστου 2026, ο Εθνικός Εναέριος Χώρος της Ελλάδας δέχθηκε συνολικά 487 παραβιάσεις από τουρκικά εναέρια μέσα. Πρόκειται για έναν αριθμό που αποκαλύπτει την πρόθεση των γειτόνων να διατηρούν διαρκώς σε εγρήγορση τα ελληνικά αντανακλαστικά, απασχολώντας σημαντικούς πόρους σε προσωπικό και μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο, ωστόσο, συμπυκνώνεται στη συμπεριφορά των Τούρκων κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Η κατακόρυφη αυτή αύξηση, με τις 191 παραβιάσεις μέσα σε μόλις λιγότερο από έναν μήνα, επιβεβαιώνει την τακτική της «συμπιεσμένης έντασης» που εφαρμόζει το τουρκικό επιτελείο, επιλέγοντας να ανεβάσει τους τόνους σε μια περίοδο υψηλής τουριστικής κίνησης και συμβολισμού.

Drones και F-16

Η ποιοτική αναβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων αντανακλάται άμεσα στα μέσα που χρησιμοποιεί η τουρκική αεροπορία. Η πλειονότητα των παραβιάσεων έχει πραγματοποιηθεί με τα νέου τύπου μη επανδρωμένα αεροσκάφη Akinci. Τα βαρέα αυτά drones, με τη μεγάλη αυτονομία πτήσης και τη δυνατότητα μεταφοράς προηγμένων αισθητήρων αλλά και όπλων, αποτελούν τη βασική αιχμή του δόρατος της Αγκυρας για τη διεξαγωγή πολέμου φθοράς και διαρκούς επιτήρησης.

Παράλληλα, οι γείτονες χρησιμοποιούν συχνά κατασκοπευτικά αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και CN-235, τα οποία πραγματοποιούν συστηματική συλλογή πληροφοριών, χαρτογραφώντας τις κινήσεις των μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού και τις ελληνικές οχυρώσεις στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Το πιο επικίνδυνο στοιχείο, εντούτοις, είναι ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφονται η επανεμφάνιση και η όλο και πιο συχνή χρήση οπλισμένων μαχητικών F-16. Η επιλογή αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αερομαχιών πάνω από το πέλαγος, καθώς τα ελληνικά μαχητικά σπεύδουν άμεσα να αναγνωρίσουν και να αναχαιτίσουν τους εισβολείς, τηρώντας πιστά τους κανόνες εμπλοκής.

Το επόμενο βήμα

Εμπειροι στρατιωτικοί κύκλοι με τους οποίους επικοινώνησε η Realnews εκτιμούν ότι πλέον είναι θέμα χρόνου η Τουρκία να κλιμακώσει τις ενέργειές της από αέρος, προχωρώντας και σε υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά και μικρονήσους του Αιγαίου. Η τακτική αυτή, που είχε χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στο παρελθόν, αποτελεί κατά τις ίδιες πηγές το επόμενο λογικό βήμα στην τουρκική στρατηγική της «γκρίζας αμφισβήτησης».

Η ρητορική της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας ανατολικά του 25ου μεσημβρινού βρίσκεται στην καθημερινή ατζέντα της τουρκικής ηγεσίας και των κρατικών μέσων ενημέρωσης της γειτονικής χώρας. Η Αγκυρα επιχειρεί συστηματικά να επιβάλει μια αυθαίρετη διχοτόμηση του Αιγαίου, αρνούμενη τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών και δημιουργώντας ένα καθεστώς αμφισβητούμενων ζωνών.

Στο πλαίσιο αυτό, το τουρκικό καθεστώς ετοιμάζεται να καταστήσει νόμο του κράτους το ανυπόστατο και παράνομο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Η θεσμοθέτηση αυτής της αναθεωρητικής θέσης, που σφετερίζεται τεράστιες θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδας και της Κύπρου, στερείται κάθε ερείσματος στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά παρέχει το απαραίτητο «νομικό» προκάλυμμα στο εσωτερικό της Τουρκίας για μελλοντικές επιθετικές ενέργειες.

Η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας δεν περιορίζεται στον αέρα, αλλά εκδηλώνεται με την ίδια, αν όχι μεγαλύτερη, ένταση και στο θαλάσσιο πεδίο. Η Αγκυρα προβάλλει μια διπλή πρόκληση από θαλάσσης, στοχεύοντας απευθείας στα ζωτικά οικονομικά και ενεργειακά συμφέροντα του ελληνισμού.

Τα θαλάσσια πάρκα

Από τη μία πλευρά, η Τουρκία αντιδρά σφοδρά στην εξαγγελία και στη δημιουργία των ελληνικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, χαρακτηρίζοντάς τα παράνομα και ισχυριζόμενη ότι θίγουν δικά της κυριαρχικά δικαιώματα. Πρόκειται για μια πρωτοφανή προσπάθεια παρεμπόδισης ακόμη και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών της Αθήνας εντός της δικής της επικράτειας. Εχοντας αυτή την παράλογη βάση έχτισε το δικό της αυθαίρετο αφήγημα εξαγγέλλοντας τα δικά της θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, κατά παράβαση κάθε όρου του Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Δικαίου.

Από την άλλη πλευρά, εκδηλώνεται η ολοένα και πιο πιεστική βούληση της Αγκυρας να επιβάλει την παρουσία της στις ενεργειακές εξελίξεις. Απαιτεί απροκάλυπτα να της ζητηθεί άδεια για τη διέλευση και την τοποθέτηση του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. Με τη στάση αυτή, η Τουρκία επιχειρεί να γκριζάρει εκ νέου τις θαλάσσιες ζώνες νοτίως της Κάσου και της Καρπάθου, διεκδικώντας ρόλο ρυθμιστή και τοπικού τοποτηρητή σε έργα ευρωπαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Ενίσχυση του Στόλου

Απέναντι σε αυτό το πολυσύνθετο περιβάλλον απειλών, η ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία δεν παρακολουθεί αμέτοχη. Η Αθήνα υλοποιεί ένα ευρύ, καλά μελετημένο και εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ισχυροποίηση του Πολεμικού Ναυτικού. Η αρχή έγινε με την ιστορική απόφαση για τη ναυπήγηση των τεσσάρων υπερσύγχρονων φρεγατών FDI Belharra από τη Γαλλία, οι οποίες αλλάζουν άρδην τις ισορροπίες στο Αιγαίο, προσφέροντας ανώτερες δυνατότητες αεράμυνας περιοχής. Ωστόσο, η ενίσχυση δεν σταματά εκεί.

Υπό το πρίσμα των νέων τουρκικών προκλήσεων, η Ελλάδα προχώρησε στην υπογραφή για την πρόσκτηση δύο φρεγατών FREMM κλάσης Bergamini από την Ιταλία. Με την πρόσκτηση αυτών των βαρέων μονάδων επιφανείας η χώρα μας αλλάζει πίστα. Τα δύο καράβια, εκτοπίσματος 6.700 τόνων, είναι στα όρια του αντιτορπιλικού και προσφέρουν στο Πολεμικό Ναυτικό εξαιρετικές δυνατότητες ανθυποβρυχιακού πολέμου και διοίκησης στόλου, καλύπτοντας αμέσως τις ανάγκες σε μεγάλες πλωτές πλατφόρμες.

Νέα υποβρύχια και κορβέτες

Η θαλάσσια υπεροχή απαιτεί όμως και ισχυρή παρουσία κάτω από την επιφάνεια του νερού, αλλά και ταχύτερες μονάδες ελιγμών. Αμέσως μετά τις αποφάσεις για τις φρεγάτες, η Ελλάδα βάζει πλώρη για τον ολοκληρωμένο εκσυγχρονισμό των τεσσάρων αθόρυβων υποβρυχίων Type 214 κλάσης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ. Τα υποβρύχια αυτά, που αποτελούν τον εφιάλτη του τουρκικού στόλου, θα αναβαθμιστούν σε συστήματα μάχης, αισθητήρες και τορπίλες, διατηρώντας την τεχνολογική υπεροχή τους για τα επόμενα χρόνια.

Ταυτόχρονα, το ελληνικό επιτελείο δρομολογεί τη ναυπήγηση τεσσάρων νέων υποβρυχίων τελευταίας γενιάς, τα οποία θα αντικαταστήσουν σταδιακά τις παλαιότερες μονάδες του στόλου, εξασφαλίζοντας ότι η ελληνική σημαία θα κυριαρχεί στον βυθό της ανατολικής Μεσογείου για τις επόμενες δεκαετίες.

Το εξοπλιστικό παζλ του Ναυτικού ολοκληρώνεται με τον σχεδιασμό για τη ναυπήγηση τεσσάρων νέων κορβετών, οι οποίες θα πλαισιώσουν τις φρεγάτες Belharra και FREMM, δημιουργώντας μια πολυεπίπεδη ναυτική δύναμη κρούσης, ικανή να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση από την Αλεξανδρούπολη έως το Καστελλόριζο και την Κύπρο.

Η τακτική της Ελλάδας είναι σαφής και εκπέμπει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την απέναντι όχθη του Αιγαίου. Η Αθήνα παραμένει προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο και στον διάλογο, αλλά ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί την αμφισβήτηση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Οπως επισημαίνουν στρατιωτικοί κύκλοι, «η ραγδαία αύξηση των τουρκικών παραβιάσεων, η εκτεταμένη χρήση των drones Akinci, οι απειλές για υπερπτήσεις και οι θαλάσσιες αυθαιρεσίες δεν αντιμετωπίζονται με ευχολόγια, αλλά με ισχυρή αποτρεπτική ισχύ. Η θωράκιση των νησιών, η ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας και η γιγάντωση του Πολεμικού Ναυτικού αποτελούν την εγγύηση για την ασφάλεια της χώρας».

Οσο η Τουρκία επιμένει στο ανυπόστατο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και στην τακτική των εκβιασμών, η Ελλάδα θα απαντά με απόλυτη ψυχραιμία, επιχειρησιακή ετοιμότητα και συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων. Το μήνυμα του ελληνικού Πενταγώνου είναι ένα και απόλυτα σαφές: η ελληνική κυριαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη σε αέρα, γη, θάλασσα, κυβερνοχώρο και Διάστημα.