Ασπίδα του Αχιλλέα: Έπεσαν οι υπογραφές για τον ελληνικό Θόλο των 3 δισ. ευρώ – Πώς αλλάζει η αεράμυνα της χώρας

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Η Ελλάδα και το Ισραήλ προχώρησαν σήμερα (31.08.2026), στην υπογραφή των συμφωνιών στο Τελ Αβίβ για την υλοποίηση της «Ασπίδας του Αχιλλέα», σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας για την ανάπτυξη του νέου ολοκληρωμένου συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Ισραήλ θα κατασκευάσει για την Ελλάδα ένα «πολυεπίπεδο» σύστημα άμυνας, βασισμένο στην ισραηλινή αρχιτεκτονική.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τα συστήματα David’s Sling και Spyder, τα οποία κατασκευάζονται από τη Rafael, καθώς και το σύστημα Barak MX, που κατασκευάζεται από την Israel Aerospace Industries (IAI).

Παράλληλα, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, το Ισραήλ θα προμηθεύσει την Ελλάδα και με συστήματα Drone Dome, σε ξεχωριστή συμφωνία ύψους 26 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

«Υπεγράφη σήμερα στο Τελ Αβίβ, η Διακρατική Συμφωνία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την ισραηλινή πλευρά για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και αντί – drone Θόλου («Ασπίδα του Αχιλλέα»), με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Εκ μέρους του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπέγραψε τη Συμφωνία, η οποία προβλέπει την άμεση εκκίνηση της υλοποίησης του προγράμματος, ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας.

Από την ισραηλινή πλευρά τη Συμφωνία υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας Amir Baram, o επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας (SIBAT) του Υπουργείου Άμυνας Yair Kulas, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Άμυνας Daniel Gold, ο επικεφαλής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας Moshe Patel, o Διευθύνων Σύμβουλος της Rafael, Yoav Tourgeman, ο Διευθύνων Σύμβουλος της κρατικής εταιρείας Αεροδιαστημικής και Άμυνας ΙΑΙ, Guy Barlev και άλλοι αξιωματούχοι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα τρία δισεκατομμύρια τριάντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (3.035.000.000€). Στο πλαίσιο της υλοποίησής του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (750 εκατ. €). Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές.

Ο Θόλος αποτελεί κεντρικό τμήμα της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», για την αναγκαιότητα της οποίας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισήμανε:

«Βρισκόμαστε σε εποχή ριζικών αλλαγών. Οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν ήδη μεταβάλει τις παραμέτρους της στρατιωτικής άμυνας και αποτροπής.

Η τεχνολογία, οι βαλλιστικοί πύραυλοι, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα, οι κυβερνοαπειλές, οι υβριδικές μορφές πολέμου και η διασύνδεση των πεδίων επιχειρήσεων έχουν καταστήσει από καιρού τα προϋπάρχοντα δόγματα Άμυνας παντελώς ανεδαφικά.

Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, με απόλυτη επίγνωση και συναίσθηση των δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων του χθες.

Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα.

Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι ο απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και τη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή».