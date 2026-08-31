ΗΑΕ: Διαψεύδουν την επίθεση στη βάση Αλ Μινχάντ – «Γελοία» τα βίντεο Τραμπ, απαντά το Ιράν για το νησί Χαργκ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαψεύδουν κατηγορηματικά τους ιρανικούς ισχυρισμούς περί πυραυλικού πλήγματος στη στρατιωτική βάση Αλ Μινχάντ, ενώ η αεράμυνα της χώρας παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή εν μέσω κλιμάκωσης στον Περσικό Κόλπο. Παράλληλα, το Ιράν απαντά ειρωνικά σε βίντεο που δημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με επίθεση στο νησί Χαργκ, διαβεβαιώνοντας ότι οι πετρελαϊκές επιχειρήσεις στην περιοχή συνεχίζονται κανονικά.

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Διεθνή Νέα

Khatam al-Anbiya iran missile
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διέψευσε τις αναφορές που ήθελαν την αεροπορική βάση Αλ Μινχάντ να έχει δεχθεί επίθεση με πυραύλους, τονίζοντας ότι «είναι ψευδείς».
  • Παράλληλα, η αεροπορία των ΗΑΕ κινητοποιήθηκε για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) που πλησίαζε από το Ιράν, πάνω από τα χωρικά ύδατα της χώρας.
  • Στην Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Πετρελαίου χλεύασε το AI βίντεο που δημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι «τα tweets του είναι γελοία».

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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει η αεράμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εν μέσω της διαρκούς κλιμάκωσης στον Περσικό Κόλπο, την ώρα που το Αμπού Ντάμπι διαψεύδει κατηγορηματικά τους ιρανικούς ισχυρισμούς περί πυραυλικού πλήγματος σε στρατιωτική βάση.

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Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διέψευσε τις αναφορές που ήθελαν την αεροπορική βάση Αλ Μινχάντ στη χώρα να έχει δεχθεί επίθεση με πυραύλους.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το υπουργείο τόνισε ότι οι δημοσιογραφικές αναφορές «είναι ψευδείς».

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Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι ο στρατός της χώρας επιτέθηκε στη βάση Αλ Μινχάντ με drones, σε απάντηση για τον θάνατο μελών των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και Ιρανών πολιτών στο νησί Λαράκ, μετά τα αμερικανικά πλήγματα.


Παράλληλα, η αεροπορία των ΗΑΕ κινητοποιήθηκε για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) που πλησίαζε από το Ιράν, πάνω από τα χωρικά ύδατα της χώρας.

Το υπουργείο Άμυνας δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το drone, συμπεριλαμβανομένου του αν καταρρίφθηκε ή αν έπληξε τον στόχο του.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο σημείωσε: «Οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε πιθανών απειλών, ενώ τα συστήματα αεράμυνας συνεχίζουν να παρακολουθούν και να προστατεύουν τον εναέριο χώρο της χώρας όλο το εικοσιτετράωρο».

Ειρωνική απάντηση Ιράν στην ανάρτηση Τραμπ

Στην Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Πετρελαίου (NIOC) χλεύασε το AI βίντεο που δημοσίευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην πλατφόρμα Truth Social, το οποίο υποτίθεται ότι απεικόνιζε επίθεση στο ιρανικό νησί Χαργκ.

Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι «τα tweets του είναι γελοία» και διαβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις πετρελαίου στην περιοχή δεν έχουν σταματήσει, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Οι συνθήκες στο Χαργκ είναι ήρεμες και κατάλληλες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ είχε κοινοποιήσει το βίντεο που απεικόνιζε το νησί με τη λεζάντα: «Το νησί Χαργκ γίνεται κομμάτια!».

Πηγή: Truth Social

Η ανάρτηση έγινε μετά το αμερικανικό πλήγμα στο ιρανικό νησί Λαράκ νωρίτερα την Κυριακή, το οποίο ήταν το πρώτο αυτού του είδους από τον Ιούλιο. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία άλλη ένδειξη ότι ο ιρανικός ενεργειακός κόμβος βρισκόταν υπό επίθεση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Σημειώνεται ότι το νησί Χαργκ διαχειριζόταν το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν πριν από τον πόλεμο.

«Μη βιώσιμη η κατάσταση “ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη”»

Την ανάγκη να μπει τέλος στην κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και να αποκατασταθεί η ομαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ υπογράμμισε ο διπλωματικός σύμβουλος της προεδρίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ανουάρ Γκαργκάς, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η κατάσταση «ούτε πολέμου ούτε ειρήνης» δεν είναι βιώσιμη.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Γκαργκάς σημείωσε ότι η στοχοποίηση των αραβικών κρατών του Κόλπου και της Ιορδανίας «αποδείχθηκε αποτυχία», απευθύνοντας έκκληση για «ρεαλιστικές και βιώσιμες πολιτικές λύσεις» για την αντιμετώπιση της κρίσης.


Παράλληλα, τόνισε ότι το επόμενο βήμα απαιτεί μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση που θα ξεπερνά το Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU), το οποίο, όπως ανέφερε, απέτυχε να διαμορφώσει έναν πρακτικό και αποδεκτό οδικό χάρτη.

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