Σούπερ μάρκετ: Πρεμιέρα για τις μειώσεις τιμών σε 1.650 βασικά αγαθά και σχολικά είδη – Αναλυτικά ολόκληρη η λίστα

Φθηνότερα από 5% έως και 30% θα πωλούνται από σήμερα Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ τουλάχιστον 1.650 βασικά αγαθά και σχολικά είδη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για να μειωθούν οι τιμές σε τρόφιμα και άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Τα «επώνυμα» προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τις βιομηχανίες και τις πολυεθνικές, θα είναι περίπου 900 με 1.000. Η μεσοστασθμική μείωση θα είναι της τάξης του 7% με τις μεγαλύτερες μειώσεις να γίνονται στα απορρυπαντικά και σε είδη οικιακής χρήσης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή που είχε αποσταλεί στους προμηθευτές οι μειώσεις στις τιμές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5%, με στόχο να φθάνουν μέχρι 15% στην περίπτωση του νωπού κρέατος, χοιρινού, μοσχαρίσιου και πουλερικών και το 20% ή και το 25% σε άλλες βασικές κατηγορίες. Εκτός από την έκπτωση που θα κάνουν οι προμηθευτές θα γίνεται και μια επιπλέον μείωση από τα σούπερ μάρκετ. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή οι καταναλωτές, καθώς είναι πολύ πιθανόν στα ίδια προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία να υπάρχουν διαφορετικές τιμές ανάλογα με την έκπτωση που κάνουν τα σούπερ μάρκετ. Για αυτό καλό είναι σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές να ενημερώνονται για τις τιμές των προϊόντων μέσα από την πλατφόρμα PosoKanei.

Επίσης τα σούπερ μάρκετ θα μπορούν να εντάσσουν στην πρωτοβουλία και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Έως σήμερα εκτιμάται ότι περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία 300 προϊόντα με μέση μείωση τιμής 11%. Στην εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών πρωτοβουλία συμμετέχουν περίπου 70 προμηθευτές και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Επίσης, δεν αποκλείεται στην πρωτοβουλία να ενταχθούν και αλυσίδες σούπερ μάρκετ που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο.

Ευρείας κατανάλωσης

Οι κατηγορίες με τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις είναι οι εξής: μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυριά και αυγά, ψωμί και άλευρα, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφέ, δημητριακά και είδη πρωινού, σοκολάτες, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου, πιάτων και καθαριστικά γενικής χρήσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, όπως σαμπουάν, αφρόλουτρα, ξυριστικά, οδοντόκρεμες και σχολικά είδη. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί σε προϊόντα τα οποία έχουν ανατιμηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες όπως είναι τα κρέατα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό Ιουλίου που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή μέσα σε έναν χρόνο πωλούνται ακριβότερα κατά 14,3% το μοσχάρι, 12,4% το αρνί και το κατσίκι, 3,4% το χοιρινό και 2,2% τα πουλερικά. Υπενθυμίζεται ότι ο πληθωρισμός στην χώρα μας τον Ιούλιο κατέγραψε σημαντική μείωση φτάνοντας το 3,4%, από 4,4% τον Ιούνιο, 5,2% τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο.

Σε κάθε περίπτωση ο στόχος προμηθευτών και σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία είναι οι μειωμένες τιμές να γίνουν άμεσα αντιληπτές από τους καταναλωτές. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά γνώστες του θέματος, είναι προτιμότερο να μειωθούν οι τιμές σε 1.000 πολύ βασικά προϊόντα, παρά να μειωθούν σε 5.000 είδη που δεν μπαίνουν καθημερινά στο καλά των νοικοκυριών. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι υπάρχουν κατηγορίες προϊόντων όπως είναι για παράδειγμα το γάλα όπου τρεις εταιρείες έχουν μερίδιο αγοράς που φτάνει σχεδόν το 40%. Ενώ ακόμη και πάνω από το 40%, το 50% ή το 60% συγκεντρώνουν πολύ λίγες εταιρείες σε δημοφιλείς κατηγορίες τροφίμων όπως είναι τα όσπρια, το ρύζι, τα αβγά στο βρεφικό γάλα, τα ζυμαρικά, το βούτυρο, το αλεύρι, ο καφές, τα αναψυκτικά, ή ακόμη και σε προϊόντα προσωπικής περιποίησης και υγιεινής όπως είναι τα σαμπουάν και οι οδοντόκρεμες.

Μειώσεις στα σχολικά

Εκτός από τα βασικά είδη που προμηθεύεται ένα νοικοκυριό στην πρωτοβουλία θα συμμετέχουν και αλυσίδες παιχνιδιών και βιβλιοπωλείων που πουλάνε σχολικά είδη με περίπου 400 κωδικούς με τη μέση μείωση να φτάνει το 7%, προκειμένου να μειωθεί, όσο τον δυνατόν περισσότερο, το κόστος για την αγορά τους.

Στην πρωτοβουλία αναμένεται να συμμετάσχουν και τα σούπερ μάρκετ, με τη λίστα να περιλαμβάνει προϊόντα όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, και πολλά άλλα.

Διάρκεια συμφωνίας

Επίσης σημαντικό ρόλο στο να μπορέσουν τα νοικοκυριά να εξοικονομήσουν χρήματα για τις καθημερινές τους αγορές είναι και η διάρκεια της συμφωνίας. Η σύμφωνία θα έχει διάρκεια τέσσερις μήνες, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στην πρωτοβουλία για τουλάχιστον δύο μήνες. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν εντός του τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κωδικούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι ίδιοι όροι συμμετοχής και θα προηγείται ενημέρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Μένει να φανεί επίσης, ανάλογα με την ανταπόκριση που θα υπάρχει από τους καταναλωτές, εάν η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα βρίσκεται σε ισχύ και στις αρχές του νέου χρόνου.

Παράλληλα προβλέπεται ενιαία σήμανση στα σούπερ-μάρκετ ώστε τα προϊόντα να αναγνωρίζονται εύκολα από τους καταναλωτές. Έτσι πάνω από κάθε προϊόν θα υπάρχει ταμπελάκι που θα αναγράφει «Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμής» για να μπορούν να τα εντοπίζουν εύκολα οι καταναλωτές.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα PosoKanei, όπου θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.