Τραγωδία στην κατεχόμενη Κερύνεια: Ο καπετάνιος «εγκατέλειψε πρώτος το πλοίο» – Ηρωική διάσωση δεκάδων ατόμων από ιδιοκτήτη γιοτ

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Ναυτική τραγωδία σημειώθηκε στα ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας, όταν επιβατικό πλοίο τύπου καταμαράν, με 267 επιβαίνοντες, ανετράπη και βυθίστηκε, παρασύροντας στο θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπους, την ώρα που ιδιώτες -ανάμεσά τους και ο επιχειρηματίας Φιράτ Γκεντσέρ που έσωσε μόνος του 50 άτομα- έδιναν μάχη με τα κύματα για να ανασύρουν βρέφη, παιδιά και επιζώντες από τη θάλασσα.

Το χρονικό του ναυαγίου

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής. Το επιβατικό πλοίο «Filojet» εκτελούσε το δρομολόγιο από την κατεχόμενη Κερύνεια προς το λιμάνι Τάσουτζου (Σελεύκεια) της Μερσίνας, στη νότια Τουρκία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, λίγο μετά τον απόπλου, ο καπετάνιος διαπίστωσε ότι το σκάφος έπαιρνε νερά. Παρά την προσπάθεια επιστροφής στο λιμάνι, το πλοίο πήρε γρήγορα απότομη κλίση και ανετράπη, με αποτέλεσμα 8 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ακόμη 18 να αγνοούνται.

Στο σημείο επικράτησαν σκηνές πανικού, καθώς δεκάδες επιβάτες πήδηξαν στη θάλασσα για να σωθούν, με πολλούς να τραυματίζονται.

Για τον εντοπισμό των αγνοουμένων στήθηκε γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από την Ακτοφυλακή, σωστικά σκάφη και ιδιωτικά πλοιάρια.

«Δώσαμε μάχη ζωής και θανάτου»

Καταλυτική ήταν η συνδρομή ιδιωτών που έσπευσαν στο σημείο. Ο Φιράτ Γκεντσέρ, ιδιοκτήτης γιοτ που βρισκόταν στην περιοχή, περιέγραψε στο MYK Haber τις δραματικές στιγμές της διάσωσης περίπου 50 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν βρέφη και μικρά παιδιά.

Όπως ανέφερε, βρισκόταν στην παραλία του ξενοδοχείου Lords Palace κάνοντας θαλάσσια σπορ, όταν είδε το πλοίο να αναχωρεί εν μέσω θαλασσοταραχής.

«Συζητούσαμε μεταξύ μας: “Είναι δυνατόν να ταξιδέψει κανείς με τέτοιον καιρό;“. Πέντε λεπτά αργότερα, λάβαμε την αναφορά ότι “το σκάφος βυθίζεται“».

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Ο Γκεντσέρ είδε πορτοκαλί φωτοβολίδες στη θάλασσα και ειδοποίησε την Ακτοφυλακή. Αμέσως μετά έριξε το σκάφος του στο νερό για να βοηθήσει.

«Ανέβασα 35-40 άτομα στο σκάφος μου. Ήταν μια μάχη ζωής και θανάτου στη μέση της θάλασσας», περιέγραψε.

Αφού το σκάφος του γέμισε, εστίασε στην εκκένωση παιδιών και βρεφών από τις σωσίβιες λέμβους, μεταφέροντας περίπου 15-20 παιδιά στον κυματοθραύστη.

«Ο κόσμος μας παρακαλούσε “Σώσε με!”. Προτεραιότητά μου ήταν όσοι βρίσκονταν στο νερό και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, καθώς και ένα παιδί με τραύμα στο πόδι», σημείωσε.

Ο ίδιος δήλωσε πως οι σωσίβιες λέμβοι παρασύρονταν άδειες λόγω της γρήγορης ανατροπής, εκφράζοντας φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.

Καταγγελίες επιζώντων

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των διασωθέντων, οι οποίοι καταγγέλλουν πλήρη απουσία σχεδίου εκκένωσης και εγκληματική αδιαφορία από το πλήρωμα.

Ο επιβάτης Ουμίτ Σαγκίν δήλωσε ότι όταν οι επιβαίνοντες κατάλαβαν τον κίνδυνο και ζήτησαν την επιστροφή στο λιμάνι, «ο καπετάνιος επέμενε να συνεχίσει το ταξίδι».

Ακόμη πιο αποκαλυπτικός ήταν ο Ιμπραήμ Κανμπολάτ, ο οποίος περιέγραψε στη Cumhuriyet τις στιγμές που το νερό άρχισε να μπαίνει στο σκάφος.

«Άρχισε να εισέρχεται πολύ νερό. Τελικά, έσπασε ένα σημείο στο πλάι. Καθόμουν στην άκρη του παραθύρου. Το πλοίο άρχισε αμέσως να γέρνει. Ο υπάλληλος πήγε ο ίδιος στο πίσω μέρος. Μετά είπε: “Όλοι να τρέξουν προς τα πίσω”. Δεν έδωσε σωσίβιο σε κανέναν. Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις», ανέφερε.

Ο Κανμπολάτ συμπλήρωσε πως όταν οι επιβάτες διαμαρτυρήθηκαν αρχικά για τα νερά, έλαβαν την απάντηση: «Είμαστε συνηθισμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό».

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι τα μέλη του πληρώματος ήταν Πακιστανοί που δεν μιλούσαν τη γλώσσα και δεν καταλάβαιναν τι τους έλεγαν οι επιβάτες, ενώ δεν μοίρασαν σωσίβια ούτε στα παιδιά ούτε σε όσους δεν γνώριζαν κολύμπι.

Ο καπετάνιος «εγκατέλειψε πρώτος»

Επιζώντες αποκάλυψαν επίσης ότι ο καπετάνιος όχι μόνο αγνόησε τις απεγνωσμένες προειδοποιήσεις τους πως το πλοίο έπαιρνε νερά, αλλά ήταν από τους πρώτους που το εγκατέλειψαν την ώρα που εκείνο ανετρεπόταν.

Λίγο μετά την αναχώρηση του μοιραίου σκάφους από την Κερύνεια, λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής, οι επιβάτες αντιλήφθηκαν ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Διαπιστώνοντας την εισροή υδάτων, ενημέρωσαν αμέσως τον καπετάνιο και το πλήρωμα, ζητώντας την εσπευσμένη επιστροφή στο λιμάνι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο καπετάνιος, ο οποίος συνελήφθη αργότερα την Κυριακή μαζί με επτά μέλη του πληρώματος, επέλεξε να εγκαταλείψει από τους πρώτους το πλοίο.

«Όσοι μπόρεσαν, βγήκαν», ανέφερε ένας από τους επιζώντες σύμφωνα με την Daily Mail, καταγγέλλοντας ότι είδε τον καπετάνιο να πηδά πρώτος στη θάλασσα «χωρίς να οργανώσει απολύτως τίποτα».

Μιλώντας σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό των κατεχομένων, ένας διασωθείς επιβάτης, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε, αποκαλύπτοντας πως παρέμεινε στο νερό για μιάμιση ώρα πριν τον ανασύρουν τα σωστικά συνεργεία.

Όπως κατήγγειλε ο ίδιος, καθώς το σκάφος έπαιρνε όλο και περισσότερα νερά, το μπροστινό του μέρος «εξερράγη» και τα πλευρικά παράθυρα «έσπασαν», σπέρνοντας τον πανικό στους επιβαίνοντες.

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας, δήλωσε πως είχε προειδοποιήσει προσωπικά τον καπετάνιο για τις διαρροές. «Τα καθίσματα άρχισαν να επλέουν, ο καπετάνιος συνέχιζε την πορεία του και η πλώρη εξερράγη», είπε.

Συλλήψεις και τριήμερο πένθος στα κατεχόμενα

Μετά την τραγωδία, ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος.

Παράλληλα, το λεγόμενο «υπουργικό συμβούλιο» των κατεχομένων κήρυξε τριήμερο «εθνικό» πένθος από τις 31 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου.