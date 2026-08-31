Θρίλερ στο Ιόνιο: Τα 5 σκοτεινά ερωτήματα για την εξαφάνιση του Ισπανού επιχειρηματία

Οι ενέργειες της συζύγου του 66χρονου που έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοπλοϊκό του τίθενται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Απαντήσεις σε βασικά και κρίσιμα ερωτηματικά δεν έχουν καταφέρει να δώσουν ακόμα οι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι από την προηγούμενη εβδομάδα είχαν αναλάβει μέρος των ερευνών για την υπόθεση της εξαφάνισης του Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα. Ο 66χρονος, ιδιοκτήτης μεγάλης επιχείρησης που παρέχει ψύκτες πόσιμου νερού σε εταιρείες στην Ισπανία, χάθηκε στα νερά του Ιονίου στις 18 Αυγούστου, όταν σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η σύζυγός του, που ήταν μαζί του στο ιστιοπλοϊκό σκάφος τους, έχασε την ισορροπία του και κατέληξε στη θάλασσα.

Παύση ερευνών

Τις έρευνες για τον εντοπισμό του Ισπανού επιχειρηματία είχαν αναλάβει οι ιταλικές λιμενικές Αρχές, σε συνεργασία με την ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσης, ωστόσο την περασμένη Τετάρτη η προσπάθεια εντοπισμού σταμάτησε, καθώς οι ελπίδες για να βρεθεί ζωντανός ήταν πλέον μηδαμινές. Οι Αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν διαλευκάνει τι ακριβώς συνέβη στο ιστιοπλοϊκό, τόσο κατά την πτώση του 66χρονου στη θάλασσα, όσο και τις επόμενες τρεις ημέρες που μεσολάβησαν μέχρι η σύζυγός του να δηλώσει το περιστατικό στις Αρχές.

H 64χρονη σύζυγός του Μουτίλμπα βρίσκεται ήδη στη Μαδρίτη, όπου μετέβη με τον γιο της, ο οποίος την παρέλαβε από την Πύλο. Η ίδια είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές Αρχές στις 21 Αυγούστου, δηλαδή τρεις ημέρες μετά την ημερομηνία που δήλωσε ότι ο επιχειρηματίας έπεσε στη θάλασσα. Σύμφωνα με την ίδια, ο 66χρονος είχε ψαρέψει έναν μεγάλο τόνο από τη θάλασσα και ενώ το ιστιοπλοϊκό βρισκόταν μεταξύ ιταλικών και ελληνικών υδάτων. Καθώς καθάριζε το ψάρι και βρισκόταν στο κατάστρωμα, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα. Εκείνη τη στιγμή, η 64χρονη βρισκόταν στους εσωτερικούς χώρους του ιστιοπλοϊκού και προσέγγισε το κατάστρωμα αφού άκουσε τις φωνές του συζύγου της. Οπως κατέθεσε η ίδια στους άνδρες του Λιμενικού, τον άκουσε να της φωνάζει μέσα από το νερό: «Κλείσε τη μηχανή, κλείσε τη μηχανή…». Ομως η ίδια υποστηρίζει ότι εκείνα τα δραματικά λεπτά υπέστη σοκ και δεν ήξερε τι να κάνει, ενώ παράλληλα το κινητό τηλέφωνό της μεσοπέλαγα δεν είχε σήμα ώστε να ζητήσει βοήθεια.

Επί τρεις ημέρες το σκαρί έπλεε ακυβέρνητο, με ρότα προς τις ακτές της Πύλου, όπου και τελικά εντοπίστηκε, με την 64χρονη να αναφέρει ότι τότε ανέκτησε το σήμα στο κινητό της τηλέφωνο και μπόρεσε να ενημερώσει τις ελληνικές Αρχές. Οι Αρχές, στην προσπάθειά τους να αντιληφθούν τι συνέβη στο ιστιοπλοïκό, που ξεκίνησε από τη Σικελία με προορισμό τα ελληνικά νησιά, βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην κατάθεση που έδωσε η 64χρονη. Το μόνο επιπλέον στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί στις έρευνες είναι τα συμπεράσματα της αυτοψίας που έγιναν στο σκάφος, όταν αυτό έδεσε στο λιμάνι της Πύλου. Στο σκάφος εντοπίστηκαν τα σημάδια και οι λεκέδες από τον καθαρισμό του ψαριού. Ακόμη, βρέθηκε και ένα σημείωμα, το οποίο κατέληγε με τη λέξη «Farewell», δηλαδή «αντίο», το οποίο όμως είναι άγνωστο ποιος και γιατί το έγραψε.

Ωστόσο, από όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί προκύπτουν ήδη αρκετά ερωτηματικά.

1. Γιατί δεν έσβησε τη μηχανή η 64χρονη σύζυγος του αγνοούμενου επιχειρηματία; Η ίδια διαθέτει δίπλωμα πλοήγησης σκάφους, πλην όμως δεν είναι τόσο έμπειρη όσο ο σύζυγός της, παρά το γεγονός πως επί χρόνια το ζευγάρι έκανε διακοπές και ταξίδευε συχνά με το προηγούμενο ιστιοπλοϊκό σκάφος που διέθετε. Το σκάφος -τύπου καταμαράν- στο οποίο σημειώθηκε το περιστατικό ήταν το νέο απόκτημά τους. Το σημείο από το οποίο έπεσε ο 66χρονος ήταν στο πίσω μέρος του σκάφους, πολύ κοντά στο κλειδί που σβήνει τη μηχανή.

2. Γιατί δεν έστριψε το τιμόνι; Ομοίως, στο ίδιο σημείο, μαζί με το κλειδί της μηχανής βρίσκονται και το τιμόνι και το σύστημα πλοήγησης του καταμαράν. Οταν συνέβη το περιστατικό, το σκάφος έπλεε με μικρή ταχύτητα, καθώς ο 66χρονος ψάρευε. Με δεδομένο ότι η ταχύτητα ήταν μικρή και η 64χρονη έχει δίπλωμα σκίπερ, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να στρέψει το σκάφος προς το σημείο όπου είχε πέσει ο σύζυγός της. Αντιθέτως το σκάφος διατήρησε σταθερή ρότα και απομακρύνθηκε.

3. Γιατί δεν του πέταξε σωσίβιο; Ακριβώς δίπλα από το σημείο όπου βρίσκεται το τιμόνι, υπάρχει και το σωσίβιο, το οποίο διαθέτει και σχοινί για τη διάσωση ατόμου που βρίσκεται σε κίνδυνο. Εκτιμάται ότι αν το σωσίβιο είχε ριχθεί στη θάλασσα, θα ήταν εύκολο να το πιάσει ο 66χρονος απλά κολυμπώντας, αφού το σκάφος έπλεε με μικρή ταχύτητα. Το καταμαράν διαθέτει και μια μικρή μηχανοκίνητη λέμβο στην πρύμνη του, την οποία όμως η 64χρονη δεν θα μπορούσε να την κατεβάσει, καθώς χρειάζεται έμπειρα χέρια.

4. Γιατί δεν χρησιμοποίησε τον ασύρματο του σκάφους; Αυτό ίσως είναι και το κυριότερο ερώτημα στο οποίο ακόμα δεν έχουν δώσει απάντηση οι λιμενικοί. Μπορεί το κινητό τηλέφωνο της 64χρονης να μην είχε σήμα, όμως ο ασύρματος του σκάφους είναι πάντα ενεργός. Αλλωστε, για να λάβει κάποιος δίπλωμα πλοήγησης τα πρώτα μαθήματα που κάνει αφορούν τον ασύρματο και το κουμπί του sos. Πρόκειται για το πορτοκαλί κουμπί με την ένδειξη «+16», που αντιστοιχεί στο διεθνές κανάλι κινδύνου. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεται το σκάφος, πατώντας ο ναυτικός αυτό το κουμπί αμέσως εκπέμπεται σήμα κινδύνου στην πλησιέστερη υπηρεσία διάσωσης που ελέγχει την εν λόγω θαλάσσια περιοχή. Ο γιος της 64χρονης σε δηλώσεις που έκανε σε ελληνικά ΜΜΕ, ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα και είπε πως μάλλον και ο ασύρματος παρουσίαζε κάποιο πρόβλημα και γι’ αυτόν τον λόγο δεν στάλθηκε ποτέ το σήμα κινδύνου.

5. Πώς έφτασε στην Πύλο; Για αρκετούς, μυστήριο αποτελεί και το γεγονός πώς το σκάφος κατάφερε να βρεθεί στα ανοιχτά της Πύλου, όπου και ρυμουλκήθηκε από αλιευτικό που ειδοποιήθηκε από το Λιμενικό Σώμα, όταν πλέον η 64χρονη είχε ανακτήσει το σήμα στο κινητό τηλέφωνό της. Το ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί αφορά το πώς δεν παρεξέκλινε από την πορεία του το σκάφος. Οπως είναι γνωστό, στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή υπάρχουν ισχυρά ρεύματα που είναι δυνατόν να βγάλουν από τη ρότα του ένα σκάφος, το οποίο μάλιστα είναι και ακυβέρνητο.

Κατάθεση

Η ίδια η 64χρονη πλέον βρίσκεται στην Ισπανία όπου παρακολουθείται από ειδικούς καθώς παραμένει σε κατάσταση σοκ. Και κατά την παραμονή της στην Ελλάδα είχε δεχθεί αρωγή και παρακολούθηση από ψυχίατρο. Εξάλλου, είναι σαφές ότι το ισχυρό σοκ που υπέστη όταν είδε τον σύζυγό της να πέφτει στη θάλασσα μπορεί να εξηγεί απόλυτα γιατί δεν έκανε όλα όσα μπορούσε για να βοηθήσει τον Ισπανό επιχειρηματία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 64χρονη πιθανότατα θα εξεταστεί εκ νέου, αυτή τη φορά από τις Αρχές της χώρας της, όταν οι γιατροί που την παρακολουθούν της επιτρέψουν να δώσει εκ νέου κατάθεση για όλα όσα συνέβησαν το κρίσιμο χρονικό διάστημα, από τις 18 έως και τις 21 Αυγούστου.

Παράλληλα, τόσο ο γιος της, που βρέθηκε στην Ελλάδα για να την παραλάβει, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας της, τη στηρίζουν απόλυτα. «Επί πέντε χρόνια οι γονείς μου επέλεγαν την Ελλάδα και ήταν μια διαδρομή που ήξεραν καλά. Ομως ήταν η πρώτη φορά που έκαναν το ταξίδι με αυτό το σκάφος», δήλωσε ο γιος της 64χρονης.