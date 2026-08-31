Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου στον Realfm 97,8: «Υπομονή, θέληση, πίστη με πολλή προπόνηση έφεραν την επιτυχία»

«Όλα δούλεψαν άψογα» τόνισε η διεθνής παίκτρια για την επιτυχία της εθνικής μας ομάδας βόλει να κερδίσει 3-0 σετ την Γαλλία και να προκριθεί στους «8» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

«Δικαιώνονται οι κόποι μας και η προσπάθεια των τελευταίων τριών χρόνων» υπογράμμισε.

«Μπήκαμε μέσα στο γήπεδο και κάναμε το κομμάτι μας και είχε μεγάλη επιτυχία» δήλωσε στον Real fm 97,8 η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου για την πρόκριση της Εθνικής μας ομάδας βόλει γυναικών στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά από εξαιρετική εμφάνιση νίκησε με 3-0 σετ την Γαλλία, στο νοκ αουτ παιχνίδι της φάσης των «16», παίρνοντας την πολυπόθητη πρόκριση και την Τετάρτη (2/9) θα αντιμετωπίσει στον προημιτελικό την πανίσχυρη Σερβία.

«Είμαστε στα ουράνια, συνεχίζουμε να κάνουμε το καθήκον μας, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» τόνισε η διεθνής παίκτρια, μιλώντας στην εκπομπή Real sports και στον Δημήτρη Σταυρακάκη, συμπληρώνοντας: «σημειώσαμε μια μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό βόλει. Φτάσαμε στην οκτάδα, βγάζοντας υπομονή, θέληση, πίστη και με πολύ προπόνηση. Στο παιχνίδι με την Γαλλία, δούλεψαν όλα άψογα και αυτό μέτρησε για να φτάσουμε στην πρόκριση».