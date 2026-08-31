Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου στον Realfm 97,8: «Υπομονή, θέληση, πίστη με πολλή προπόνηση έφεραν την επιτυχία»

Η διεθνής παίκτρια Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου δήλωσε στον Real fm 97,8 ότι «όλα δούλεψαν άψογα» για την επιτυχία της Εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών να κερδίσει 3-0 σετ τη Γαλλία και να προκριθεί στους «8» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Υπογράμμισε ότι η πρόκριση δικαιώνει τους κόπους και την προσπάθεια των τελευταίων τριών χρόνων, τονίζοντας πως η υπομονή, η θέληση, η πίστη και η πολύ προπόνηση έφεραν το αποτέλεσμα.

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Φωτογραφία: Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η διεθνής παίκτρια Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου μίλησε στον Real fm 97,8 για την πρόκριση της Εθνικής μας ομάδας βόλει γυναικών στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, τονίζοντας πως «όλα δούλεψαν άψογα».
  • Η Χατζηευστρατιάδου υπογράμμισε ότι «δικαιώνονται οι κόποι μας και η προσπάθεια των τελευταίων τριών χρόνων» για αυτή τη μεγάλη επιτυχία.
  • «Φτάσαμε στην οκτάδα, βγάζοντας υπομονή, θέληση, πίστη και με πολύ προπόνηση», δήλωσε η παίκτρια, προσθέτοντας: «συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε».

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«Όλα δούλεψαν άψογα» τόνισε η διεθνής παίκτρια για την επιτυχία της εθνικής μας ομάδας βόλει να κερδίσει 3-0 σετ την Γαλλία και να προκριθεί στους «8» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ελλάδα – Γαλλία 3-0: Η Εθνική Γυναικών προκρίθηκε στους «8» της Ευρώπης έπειτα από 35 χρόνια – ΒΙΝΤΕΟ

«Δικαιώνονται οι κόποι μας και η προσπάθεια των τελευταίων τριών χρόνων» υπογράμμισε.

«Μπήκαμε μέσα στο γήπεδο και κάναμε το κομμάτι μας και είχε μεγάλη επιτυχία» δήλωσε στον Real fm 97,8 η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου για την πρόκριση της Εθνικής μας ομάδας βόλει γυναικών στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά από εξαιρετική εμφάνιση νίκησε με 3-0 σετ την Γαλλία, στο νοκ αουτ παιχνίδι της φάσης των «16», παίρνοντας την πολυπόθητη πρόκριση και την Τετάρτη (2/9) θα αντιμετωπίσει στον προημιτελικό την πανίσχυρη Σερβία.

«Είμαστε στα ουράνια, συνεχίζουμε να κάνουμε το καθήκον μας, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» τόνισε η διεθνής παίκτρια, μιλώντας στην εκπομπή Real sports και στον Δημήτρη Σταυρακάκη, συμπληρώνοντας: «σημειώσαμε μια μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό βόλει. Φτάσαμε στην οκτάδα, βγάζοντας υπομονή, θέληση, πίστη και με πολύ προπόνηση. Στο παιχνίδι με την Γαλλία, δούλεψαν όλα άψογα και αυτό μέτρησε για να φτάσουμε στην πρόκριση».

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