Ελλάδα – Γαλλία 3-0: Η Εθνική Γυναικών προκρίθηκε στους «8» της Ευρώπης έπειτα από 35 χρόνια – ΒΙΝΤΕΟ

Την επιστροφή της στις οκτώ κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, για πρώτη φορά μετά το 1991, πανηγύρισε η Εθνική Ελλάδας Γυναικών, η οποία επικράτησε με 3-0 της Γαλλίας και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του EuroVolley, που φιλοξενείται στην Τσεχία.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, πραγματοποίησε ιδιαίτερα πειστική εμφάνιση και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στη γαλλική ομάδα. Η ελληνική ομάδα πήρε τα τρία σετ με 25-16, 25-18 και 25-20, ολοκληρώνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο την παρουσία της στη φάση των «16».

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Η Ελλάδα επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και στο πρώτο σετ απέκτησε διαφορά ασφαλείας, αξιοποιώντας τα λάθη της Γαλλίας και έχοντας αποτελεσματικότητα στο μπλοκ και την επίθεση. Με σταθερότητα μέχρι το τέλος έφτασε στο 1-0.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ. Οι δύο ομάδες συμβάδισαν στο ξεκίνημα, όμως η Εθνική ανέβασε την απόδοσή της μετά το 10-10 και δημιούργησε σημαντικό προβάδισμα. Παρά την προσπάθεια της Γαλλίας να επιστρέψει, η Ελλάδα έκανε το 2-0.

Στο τρίτο σετ η Εθνική μπήκε ξανά δυνατά και προηγήθηκε με 8-4 και 10-5. Οι Γαλλίδες αντέδρασαν και πλησίασαν στο σκορ, όμως η ελληνική ομάδα διατήρησε την ψυχραιμία της στα κρίσιμα σημεία. Με την Ανθούλη να δίνει λύσεις στην επίθεση, η Ελλάδα έφτασε στο σετ μπολ και ολοκλήρωσε τη μεγάλη νίκη με 25-20.

Η πρόκριση στα προημιτελικά αποτελεί σημαντικό σταθμό για το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ, καθώς η Εθνική επιστρέφει στην οκτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έπειτα από 35 χρόνια. Η αντίπαλος της «γαλανόλευκης» στα προημιτελικά θα προκύψει από την αναμέτρηση της Σερβίας με την Κροατία (30/8, 20:00).

*Οι πόντοι της Γαλλίας προήλθαν από 3 άσους, 40 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 9 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 6 άσους, 45 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

ΓΑΛΛΙΑ (Θέσαρ Ερνάντεθ): Ραταϊρί 9 (9/23 επ., 27% υπ. – 7% άριστες), Σιλβές 5 (5/11 επ.), Ντεπί 12 (11/24 επ., 1 μπλοκ), Ελουγκά 4 (4/5 επ.), Νταντάρ-Σελόζ, Ροτάρ 4 (4/18 επ., 38% υπ. – 24% άριστες) / Ζελάν (λ., 52% υπ. – 24% άριστες), Τσουΐκ-Μπαρμπέζ 2 (2/2 επ.), Γκιαρντίνο (20% υπ. – 20% άριστες), Κουέτ (0/2 επ.), Εντιαγέ 5 (2/4 επ., 3 άσοι), Φανγκεντού 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Ολινγκά-Αντελά 1 (1/3 επ.), Ματί.

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 6 (2/8 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Τικμανίδου 9 (6/16 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 57% υπ. – 21% άριστες), Τάνη 1 (1/1 επ.), Μπακοδήμου 9 (7/15 επ., 2 άσοι, 30% υπ. – 10% άριστες), Παπαγεωργίου 9 (8/10 επ., 1 μπλοκ), Ανθούλη 20 (17/26 επ., 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ., 43% υπ. – 7% άριστες), Κλέπκου, Αντωνακάκη (50% υπ. – 17% άριστες), Αγγελοπούλου 4 (4/7 επ.).