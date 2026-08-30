Βριλήσσια: «Δεν μπορώ ούτε να σηκωθώ, ούτε να περπατήσω» λέει 76χρονη που δέχθηκε επίθεση από οδηγό για μία παρατήρηση

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Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η 76χρονη έπειτα από επίθεση που δέχθηκε στα Βριλήσσια από έναν 44χρονο οδηγό έπειτα από παρατήρηση που του έκανε.

Η 76χρονη ήταν μαζί με ένα συγγενικό της πρόσωπο στην οδό Αίαντος, όταν είδε να κινείται με μεγάλη ταχύτητα ένα αυτοκίνητο. Αποφάσισε να κάνει παρατήρηση στον οδηγό ωστόσο αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του.

Η ηλικιωμένη τραυματίστηκε κατά την πτώση της στο έδαφος και η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι από τις φωνές. Μετά τον τραυματισμό της, η γυναίκα έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 44χρονου οδηγού.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις.

Το θύμα της επίθεσης παραμένει στο νοσοκομείο και τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

«Δεν μπορώ ούτε να σηκωθώ, ούτε να περπατήσω»

Η 76χρονη μίλησε στον ΑΝΤ1 για την επίθεση που δέχθηκε.

«Περνάει με φόρα. Του λέω “πού πας;”. Μου λέει “γιατί έπαθες τίποτα;”. “Όχι” του λέω “δεν ήταν ανάγκη να πάθω αλλά γι’ αυτό στο λέω, μην πηγαίνεις έτσι, τη στιγμή ειδικά που υπάρχουν και πεζοί στον δρόμο”. Αυτός που λέει: “άντε μη σου πω τίποτα και σε πλακώσω στο ξύλο”. Κάτι τέτοιες μπούρδες μου έλεγε. Μου ρίχνει μία σπρωξιά, κάνω προς τα πίσω, ευτυχώς δεν έπεσα με την πρώτη. Με την δεύτερη όμως 76 χρονών δεν κρατήθηκα και έπεσα ανάσκελα πίσω. Δεν χτύπησα το κεφάλι μου, τρόμαξα βέβαια πάρα πολύ. Μαζεύτηκε κόσμος. Μου λένε “Να φωνάξουμε την αστυνομία;” και λέω “ναι να φωνάξετε”» περιέγραψε η άτυχη ηλικιωμένη.

«Πονάω πάρα πολύ. Δεν μπορώ ούτε να σηκωθώ, ούτε να περπατήσω. Θα μου βάλουν ειδικό νάρθηκα που ξεκινάει από τη μέση και φτάνει με ράντες στο στήθος. Για αν μπορώ να κινούμε και δεν ξέρω αν θα μπορώ« πρόσθεσε.

«Έχω σπάσει τον πρώτο οσφυϊκό σπόνδυλο, θα μου βάλουνε τώρα μία ζώνη έχει παραγγελθεί, είναι μία ταλαιπωρία και αρκετά μεγάλη και για τους μεγάλους ανθρώπους, δεν είναι ό,τι καλύτερο» ανέφερε η 76χρονη στο Mega.