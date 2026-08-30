Ντόρτμουντ: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι – Ρήξη χιαστού ο Γιάννης Κωνσταντέλιας

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επιβεβαίωσε το χειρότερο δυνατό σενάριο για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας επιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

«Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια του ντεμπούτου του στη Bundesliga κόντρα στο Αμβούργο το Σάββατο και, ως εκ τούτου, θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες« αναφέρει σε ανακοίνωσή της η γερμανική ομάδα.

«Όλη η οικογένεια της Μπορούσια στέκεται δίπλα σου, Γιάννη! Θα επιστρέψεις πιο δυνατός!» πρόσθέτει.