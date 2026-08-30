ΥΠΑ: Η ανακοίνωση για την κλοπή καλωδίων – «Δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος VCRS»

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) συνεργάζεται με τις αστυνομικές αρχές για τη διερεύνηση κλοπής καλωδίων που συνέβη στις 28 Αυγούστου 2026, στον προαύλιο χώρο του ΚΕΠΑΘΜ της ΥΠΑ στο Ελληνικό.

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ΥΠΑ, Εγκαταστάσεις, Ελληνικό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για τη διερεύνηση περιστατικού κλοπής καλωδίων, που συνέβη την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 στο προαύλιο χώρο του ΚΕΠΑΘΜ στο Ελληνικό.
  • Το συμβάν έγινε αντιληπτό από την ιδιωτική εταιρεία security, η οποία ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκε καταγραφή και απογραφή υλικών από την ανάδοχο εταιρεία του συστήματος VCRS.
  • Η ΥΠΑ διαβεβαιώνει ότι δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος VCRS και γνωστοποιεί πως προβλέπεται να καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές συνεργάζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για τη διερεύνηση του περιστατικού κλοπής καλωδίων από αγνώστους δράστες, που έγινε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 και ώρα 19:27 στο προαύλιο χώρο του Ελέγχου Περιοχής Κέντρου Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) της ΥΠΑ στο Ελληνικό.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ, το συμβάν έγινε αντιληπτό από την ιδιωτική εταιρεία security που είναι αρμόδια για τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων της, η οποία ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές και έγινε καταγραφή καθώς και ειδοποιήθηκε η ανάδοχος ιδιωτική εταιρεία που έχει την εγκατάσταση του συστήματος Voice Communication and Recording System (VCRS) και έκανε απογραφή των υλικών.

Τέλος, σύμφωνα με την ΥΠΑ από το περιστατικό, δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος VCRS και γνωστοποιεί πως προβλέπεται να καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων.

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