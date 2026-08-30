Πώς κατάφεραν να κλέψουν καλώδια οπτικών ινών μέσα από εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Δύο άγνωστοι δράστες εισέβαλαν το βράδυ της Παρασκευής 28/08 σε εργοτάξιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και έκλεψαν καρούλια με καλώδιο οπτικών ινών, κρίσιμο για την αναβάθμιση των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα, εξετάζοντας βιντεοληπτικό υλικό, για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών.

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ΥΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ήταν το βράδυ της Παρασκευής 28/08, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε εργοτάξιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και έκλεψαν καρούλια με καλώδιο οπτικών ινών.
  • Το καλώδιο οπτικών ινών που αφαιρέθηκε προοριζόταν για το VCRS, μία κρίσιμη υποδομή για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.
  • Η αστυνομία φαίνεται ότι έχει κάνει «φύλλο και φτερό» βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες στην περιοχή προκειμένου να οδηγηθεί στην ταυτοποίηση των δύο δραστών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ήταν το βράδυ της Παρασκευής 28/08, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε εργοτάξιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και έκλεψαν καρούλια με καλώδιο οπτικών ινών το οποίο προοριζόταν για ένα σημαντικό έργο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Ελληνικό: Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια από εγκαταστάσεις της ΥΠΑ – Προορίζονταν για το σύστημα τηλεπικοινωνιών (VCRS)

Το καλώδιο οπτικών ινών που αφαιρέθηκε προοριζόταν για το VCRS (Voice Communication & Recording System), μία κρίσιμη υποδομή για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Το συγκεκριμένο υλικό συνδέεται με το έργο αναβάθμισης των συστημάτων επικοινωνίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ποσότητα του καλωδίου που εκλάπη δεν αναμένεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα του έργου για το Σύστημα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (VCRS).

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Πώς κατάφεραν να μπουν στο χώρο…

Αν και ο χώρος φυλάσσεται από ιδιωτική εταιρεία security και στο σημείο βρισκόταν και ο υπεύθυνος ασφαλείας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δράστες δεν έγιναν αντιληπτοί όταν έκοψαν το συρματόπλεγμα της περίφραξης και μπήκαν στο χώρο.

Στη συνέχεια αφαίρεσαν τα καρούλια με το καλώδιο, τα φόρτωσαν σε λευκό φορτηγάκι και εξαφανίστηκαν.

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Η αστυνομία φαίνεται ότι έχει κάνει «φύλλο και φτερό» βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες στην περιοχή προκειμένου να οδηγηθεί στην ταυτοποίηση των δύο δραστών.

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