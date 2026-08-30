Πώς κατάφεραν να κλέψουν καλώδια οπτικών ινών μέσα από εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Ήταν το βράδυ της Παρασκευής 28/08, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε εργοτάξιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και έκλεψαν καρούλια με καλώδιο οπτικών ινών το οποίο προοριζόταν για ένα σημαντικό έργο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Το καλώδιο οπτικών ινών που αφαιρέθηκε προοριζόταν για το VCRS (Voice Communication & Recording System), μία κρίσιμη υποδομή για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Το συγκεκριμένο υλικό συνδέεται με το έργο αναβάθμισης των συστημάτων επικοινωνίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ποσότητα του καλωδίου που εκλάπη δεν αναμένεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα του έργου για το Σύστημα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (VCRS).

Πώς κατάφεραν να μπουν στο χώρο…

Αν και ο χώρος φυλάσσεται από ιδιωτική εταιρεία security και στο σημείο βρισκόταν και ο υπεύθυνος ασφαλείας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δράστες δεν έγιναν αντιληπτοί όταν έκοψαν το συρματόπλεγμα της περίφραξης και μπήκαν στο χώρο.

Στη συνέχεια αφαίρεσαν τα καρούλια με το καλώδιο, τα φόρτωσαν σε λευκό φορτηγάκι και εξαφανίστηκαν.

Η αστυνομία φαίνεται ότι έχει κάνει «φύλλο και φτερό» βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες στην περιοχή προκειμένου να οδηγηθεί στην ταυτοποίηση των δύο δραστών.