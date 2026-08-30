Νεπάλ: Ξεκίνησαν οι πρώτες ταφές νεκρών, συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους – Αποστραγγίστηκε η τεχνητή λίμνη στο Θιβέτ

Με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν να δίνουν την μάχη στις λάσπες στο Νεπάλ, οι Αρχές αφού πήραν δείγματα DNA από κάθε θύμα, ενταφίασαν τους πρώτους νεκρούς, που δεν κατέστη εφικτό να ταυτοποιηθούν. Ταυτόχρονα, οι Αρχές του Νεπάλ συλλέγουν διαμελισμένα μέλη μέσα από τη λάσπη. Την ίδια ώρα, στο γειτονικό Θιβέτ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποστράγγισης της τεχνητής λίμνης, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Ο νεότερος απολογισμός

Σύμφωνα με τον νεότερο προσωρινό απολογισμό των φονικών πλημμύρων της περασμένης Τετάρτης, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 781. Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 2.500, συμπεριλαμβανομένων 589 με άλλη υπηκοότητα. Για το γειτονικό Θιβέτ, που επλήγη και αυτό την ίδια ημέρα, τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σήμερα εντοπίστηκαν 16 νεκροί και 546 θεωρούνται αγνοούμενοι.

Οι πρώτες ταφές

Οι Aρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολισθήσεων, αφού έλαβαν δείγματα DNA από κάθε θύμα και σημάδεψαν τις σορούς, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Νεπάλ, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Ινδουιστές, οι νεκροί παραδοσιακά αποτεφρώνονται σε τελετές, συνεπώς οι ταφές θεωρούνται μακροπρόθεσμη αποθήκευση μέχρι οι οικογένειες να μπορέσουν να ανακτήσουν τις σορούς. Γιαυτό, ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Αμρίτ Μπαχαντούρ Ράι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «όλα τα θύματα που θάφτηκαν καταγράφηκαν προσεκτικά».

«Σύμφωνα με τα τυπικά και αναγνωρισμένα πρωτόκολλα, όπως αυτά της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, οι σοροί των νεκρών, ιδίως εκείνων που δεν είναι αναγνωρίσιμα, έχουν ταφεί προσωρινά», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Αμρίτ Μπαχαντούρ Ράι. Εξήγησε, μάλιστα, ότι «ιατρικές ομάδες πήραν δείγματα DNA από κάθε θύμα πριν από την ταφή, ώστε οι οικογένειες να μπορούν στο μέλλον να κάνουν ταυτοποιήσεις και να τους επιτραπεί να κάνουν εκταφές να τις απαραίτητες τελετές».

Για αυτό το σκοπό και με δεδομένο τον αυξανόμενο αριθμό σορών, το Νεπάλ έχει ζητήσει ψυκτικές μονάδες αποθήκευσης και κιτ εξέτασης DNA.

«Έχουμε επικοινωνήσει με διάφορες χώρες για ψυκτικές μονάδες. Θα χρειαστούμε περισσότερα από χίλιες και έχουμε αρχίσει να τις παραλαμβάνουμε», δήλωσε ο Αμρίτ Μπαχαντούρ Ράι. «Πολλά σώματα έχουν ανακτηθεί και έχουν αρχίσει να αποσυντίθενται. Προκειμένου να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, έπρεπε να θάψουμε τα πτώματα που βρίσκονταν σε αποσύνθεση», υπογράμμισε.

Αποστραγγίστηκε η τεχνητή λίμνη στο Θιβέτ

Από το γειτονικό Θιβέτ, θετική εξέλιξη συνιστά ότι σχεδόν αποστραγγίστηκε η τεχνητή λίμνη πάνω από το πληγέν λιμάνι του στην Αυτόνομη Περιοχή Τισάνγκ, πράγμα που συνιστά αποκατάσταση της ροή της κοίτης του ποταμού. Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Υδατικών Πόρων της Κίνας, επικαλούμενο πλάνα από drone.

Να σημειωθεί ότι η φραγμένη λίμνη σχηματίστηκε από μια ταχύτατα εξελισσόμενη αλυσιδωτή συσσώρευση λάσπης, που έπληξε το λιμάνι Τζιρόνγκ στα σύνορα Κίνας – Νεπάλ. Η συσσώρευση λάσπης που προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα σε μεγάλο υψόμετρο στη πλευρά του Νεπάλ, έχει προκαλέσει βαρύ φόρο αίματος με πολλούς νεκρούς και αγνοούμενους.