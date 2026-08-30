Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-1: Δεύτερη νίκη για τους Πειραιώτες με υπογραφή Ζότα, δείτε τα highlights

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του στην Τρίπολη, επικρατώντας 1-0 του Αστέρα με «χρυσό» σκόρερ τον Ζότα. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έπιασαν υψηλά στάνταρ απόδοσης, όμως είχαν τις σημαντικότερες ευκαιρίες, δύο δοκάρια και τελικά πήραν το δεύτερο σερί τρίποντό τους.

Ο Αστέρας ήταν εκείνος που μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και στο 7’ δημιούργησε την πρώτη καλή στιγμή, με τον Ορόσκο να δοκιμάζει το πόδι του και τον Ορτέγκα να αντιδρά σωστά. Ο Ολυμπιακός σταδιακά ανέβασε στροφές, πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και άρχισε να ψάχνει με μεγαλύτερη ένταση το γκολ.

Η λύση ήρθε στο 31’. Ο Σάλιακας έβγαλε εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά και ο Ζότα κινήθηκε ιδανικά στην περιοχή, νικώντας τον Παπαδόπουλο με δυνατή κεφαλιά για το 0-1. Οι Πειραιώτες θα μπορούσαν μάλιστα να είχαν βρει και δεύτερο γκολ πριν από την ανάπαυλα, με τον Ρόκα να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις και τον ίδιο να φτάνει κοντά στο 2-0 λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 46ο λεπτό ο Ολυμπιακός έφτασε ιδιαίτερα κοντά στο 2-0. Ο Ελ Κααμπί είχε δοκάρι με κεφαλιά του έπειτα από μία σέντρα του Τικνιζιάν και μετά υπήρξε σουτ του Ρόκα πάνω σε σώματα. Στο 53′ ο Αστέρας είχε το αρκετά καλό του Ορόσκο που πήγε έξω.

Στο 58′ ο Ελ Κααμπί είχε τετ α τετ που του το έβγαλε ο γκολκίπερ Παπαδόπουλος. Ο Αστέρας είχε μετά και το σουτ του Πέρεθ στο 64′. Στο 67′ ο Σμαϊλοβιτς αν και δεξιός μπακ γύρισε και έκοψε ως στόπερ προ του Ρικαρντίνιο και στο 71′ υπήρξε ένα σουτ του Μέντες έξω.

Στο 77′ ο Σμαϊλοβιτς απείλησε με σουτ και στο 86′ ο Ζέλσον είχε πλασέ πάνω στον Παπαδόπουλο. Ο Αστέρας επιχείρησε να βγει ξανά μπροστά με παίκτες όπως ο Μακέντα με τον Ολυμπιακό να βγάζει ξανά μεγάλη φάση με το καλό σουτ του Ρέτσου να αποκρούεται πολύ δύσκολα από τον Παπαδόπουλο. Στο 95ο λεπτό είχε δοκάρι και ο Γκονζάλες από κοντά και μετά νέα χαμένη φάση.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Παπαδόπουλος, Κώτσιρας (82′ Παπακανέλλος), Λάσκαρης, Σίλβα, Μέντες, Κουρμπέλης, Έντερ, Μπαρτόλο (46′ λ.τρ. Πέρεθ), Κετού (76′ Καλτσάς), Ορόσκο (60′ Κιμπιόκα) και Ρικαρντίνιο (76′ Μακέντα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Σάλιακας (64′ λ.τρ. Σμαϊλοβιτς), Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Σιπιόνι (75′ Φρόιλερ), Έσε, Τσικίνιο, Ζότα (69′ Ζέλσον), Ρόκα (69′ Γκονζάλες) και Ελ Καμπί (75′ Σα).

Δείτε τα highlights: