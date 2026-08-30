Νεπάλ: Συνεχίζεται η μάχη με τη λάσπη – Πάνω από 90.000 άνθρωποι πλήττονται από την καταστροφή – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Για πέμπτη ημέρα συνεχίζουν να δίνουν την μάχη με τη λάσπη τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ. Ταυτόχρονα, όμορες χώρες συνδράμουν στην ανάταξη των βασικών υποδομών. Παράλληλα κάτοικοι του Νεπάλ προσπαθούν να συνέλθουν μετά την τρομερή φυσική καταστροφή, που προκάλεσε η αποκόλληση του παγετώνα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι νεκροί άγγιξαν τους 800, ενώ οι αγνοούμενοι προσεγγίζουν τους 3.000.

Συγκεκριμένα, η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 781 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 2.502 αγνοούνται. Στην πλευρά του Θιβέτ, οι αρχές ανέφεραν ότι 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Τζιρόνγκ και 546 αγνοούνται. Η Κίνα ανακοίνωσε ότι 261 αλλοδαποί από 23 χώρες αγνοούνται στο Θιβέτ, κοντά σε ένα βασικό συνοριακό πέρασμα με το Νεπάλ.

Με τη συνδρομή και της Ινδίας

Στο μεταξύ, για την ανάταξη των υποδομών, η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει λάβει και τη συνδρομή της Ινδίας. Συγκεκριμένα, σήμερα εξειδικευμένη ομάδα από την Ινδία για επιχειρήσεις Έρευνας & Διάσωσης σε Σήραγγες συνεργάστηκε με την ομάδα του Στρατού του Νεπάλ σε εργοτάξια υδροηλεκτρικών σηράγγων στις περιοχές Τσιλίμε και Λανγκτάνγκ. «Η ομάδα θα συνεχίσει να διεξάγει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε στενό συντονισμό με τον Στρατό του Νεπάλ», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πάνω από 90.000 άνθρωποι πλήττονται από την καταστροφή

Πάντως, το μέγεθος της καταστροφής είναι τέτοιο, που ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι άμεσα θα επηρεαστούν περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι.

Σύμφωνα με το Reuters, o υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Ουάνγκ Γι δήλωσε στον Νεπαλέζο ομόλογό του κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας το Σάββατο ότι η πλημμύρα με την λάσπη ήταν «η σοβαρότερη διασυνοριακή καταστροφή» των τελευταίων ετών και ότι» οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν φτάσει σε πρωτοφανές επίπεδο δυσκολίας και πολυπλοκότητας», όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Πάντως, το μέγεθος της καταστροφής έχει δυσχεράνει τις προσπάθειες διάσωσης στο δύσβατο ανάγλυφο των Ιμαλαΐων. Η τοπική αστυνομία στο Νεπάλ δήλωσε στο Reuters ότι κάτοικοι και διασώστες μετακινήθηκαν σε υψηλότερο έδαφος, αφού η στάθμη του νερού στον ποταμό Τρισούλι ανέβηκε τις τελευταίες ώρες λόγω νέων βροχοπτώσεων, εγείροντας φόβους για πρόσθετες πλημμύρες.

Μετ’ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης

Οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν ανασταλεί αρκετές φορές από την Παρασκευή λόγω κακοκαιρίας και ανησυχιών ότι μια λίμνη που σχηματίστηκε στα σύνορα Νεπάλ – Κίνας από την καταστροφή θα μπορούσε να προκαλέσει νέες πλημμύρες, αφού άρχισε να υπερχειλίζει στους ποταμούς Λέντε Κόλα και Τρισούλι του Νεπάλ.

Το CCTV ανέφερε ότι «η λίμνη που απειλούσε τις περιοχές κατάντη είχε αποστραγγιστεί σε μεγάλο βαθμό μέχρι το βράδυ του Σαββάτου». Ωστόσο, drones εντόπισαν κατολίσθηση αργά το Σάββατο σε απόσταση 2,8 χιλιομέτρων κατάντη της λίμνης, σχηματίζοντας ένα νέο φράγμα και μια νέα συγκέντρωση νερού.

This was no ordinary landslide — it was a chain reaction from the Himalayas to the China-Nepal border. On August 26, a glacier collapse in Nepal triggered a massive debris flow that raced roughly 22 km in only 6–7 minutes, reaching China’s Gyirong Port and devastating the border… — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) August 30, 2026

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Εγκλωβισμένοι σε σήραγγα

Στο Νεπάλ, οι προσπάθειες διάσωσης έχουν επικεντρωθεί σε πέντε υδροηλεκτρικά έργα που πλημμύρισαν, συμπεριλαμβανομένου του συγκροτήματος Upper Trishuli, όπου οι Αρχές δήλωσαν την Παρασκευή ότι έλαβαν πληροφορίες πως περίπου 350 άνθρωποι ενδέχεται να είναι παγιδευμένοι μέσα σε σήραγγα. Περίπου 10.000 στρατιώτες του Νεπάλ έχουν αναπτυχθεί μαζί με εξειδικευμένες ομάδες από την Κίνα και την Ινδία.

Ο στρατός του Νεπάλ μετέφερε αεροπορικώς βαριά μηχανήματα στην απομακρυσμένη περιοχή την Κυριακή και οι διασώστες έφτασαν στην είσοδο μιας σήραγγας, ξεκινώντας τον καθαρισμό των συντριμμιών που εμπόδιζαν την πρόσβαση. Οι Αρχές δήλωσαν ότι ομάδες που φέρουν παροχές οξυγόνου και κάμερες θα εισέλθουν μόλις εξασφαλιστεί η πρόσβαση.

«Είναι πολύ δύσκολο επειδή υπάρχουν πολλά συντρίμμια και δεν μπορούμε να κάνουμε ανατινάξεις για να ανοίξουμε δρόμο», δήλωσε ο Νταράμ Ρατζ Ουπρέτι, επικεφαλής της εθνικής αρχής διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ.

🇳🇵 🇨🇳 ⚠️ Latest figures from Nepal and China on Sunday following a deadly Himalayan flood which engulfed entire villages put the number of missing at 3,048, including hundreds of foreigners. There were 797 confirmed deaths ➡️ https://t.co/Omo0r14cSO pic.twitter.com/3HKM7gZNhr — AFP News Agency (@AFP) August 30, 2026

Ο Λοκ Μπαχαντούρ Τσέτρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Νεπάλ, δήλωσε ότι η χώρα χρειάζεται διεθνή βοήθεια σε εξειδικευμένους τομείς, όπως οι επιχειρήσεις διάσωσης σε σήραγγες, οι εξετάσεις DNA, η αποθήκευση σορών σε ψυγεία και η ιατροδικαστική αναγνώριση αποσυντεθειμένων λειψάνων.

Ομαδική ταφή σορών σε αποσύνθεση

Ημέρες αφού απελπισμένοι συγγενείς μετακινούνταν μεταξύ νοσοκομείων, νεκροτομείων και κέντρων ανακούφισης αναζητώντας αγαπημένα πρόσωπα, οι Αρχές στο Νεπάλ ξεκίνησαν ομαδικές ταφές εκατοντάδων αγνώστων θυμάτων, των οποίων τα σώματα είχαν αρχίσει να αποσυντίθενται.

Στην περιοχή Τσιτουάν, περίπου 200 χλμ. από τη ζώνη της καταστροφής, οι αρχές έσκαψαν εκατοντάδες τάφους σε ένα δάσος στο Ντεβγκάτ για σορούς που παρασύρθηκαν κατάντη από την πληγείσα από την πλημμύρα περιοχή Ρασούα.

«Δεν είχαμε άλλη επιλογή», δήλωσε ο Γκανές Αριάλ, ανώτερος διοικητικός αξιωματούχος της περιοχής Τσιτουάν. «Η ανησυχία μας ήταν ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία που προκαλούσε η ταχεία αποσύνθεση των σορών», πρόσθεσε.

Το Σάββατο οι Αρχές έθαψαν 96 αγνώστους ταυτότητας σορούς και σχεδίαζαν να θάψουν περισσότερες από 100 άλλες την Κυριακή, καθώς οι ομάδες ανάσυρσης συνέχιζαν να ανασύρουν θύματα από ποτάμια και συντρίμμια. Προηγουμένως, συλλέχθηκαν δείγματα DNA και οι χώροι ταφής καταγράφηκαν προσεκτικά με την ελπίδα ότι οι οικογένειες θα μπορέσουν να αναγνωρίσουν τους συγγενείς τους αργότερα.

«Από τις σορούς που έχουμε ανασύρει μέχρι στιγμής, περισσότερες από τις μισές δεν μπορούν να αναγνωριστούν», δήλωσε στο Reuters ο αστυνομικός Ανίλ Θάπα. «Πολλές δεν έχουν ορατά πρόσωπα. Σε ορισμένες περιπτώσεις απομένουν μόνο χέρια ή πόδια και σε άλλες, υπάρχουν μόνο τμήματα του σώματος», υπογράμμισε.