Ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερύνεια: Πώς έγινε η τραγωδία με τους 8 νεκρούς και τους 18 αγνοούμενους – Οι συλλήψεις και οι καταγγελίες των επιβατών

Τραγωδία το μεσημέρι της Κυριακής ανοικτά της Κερύνειας στην κατεχόμενη Κύπρο, με 8 ανθρώπους να βρίσκουν τραγικό θάνατο και ακόμη 18 να αγνοούνται όταν επιβατικό σκάφος τύπου καταμαράν με 267 επιβαίνοντες ανετράπη και βυθίστηκε.

Το πλοίο «Filojet» εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερύνεια στο λιμάνι Τάσουτζου (Σελεύκεια) της Μερσίνας στη νότια Τουρκία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο καπετάνιος, λίγο μετά τον απόπλου, παρατήρησε ότι το πλοίο έπαιρνε νερά. Επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Το σκάφος πήρε γρήγορα κλίση και τελικά ανετράπη.

Επικράτησαν σκηνές πανικού, καθώς πολλοί επιβάτες αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα για να σωθούν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Άμεσα στήθηκε τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετείχαν η Ακτοφυλακή, σωστικά σκάφη αλλά και ιδιωτικά πλοιάρια που έσπευσαν για βοήθεια.

Οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να διασώσουν 242 επιβαίνοντες, ωστόσο ανασύρθηκαν και οι σοροί 8 ατόμων. 18 άτομα συνεχίζουν να αγνοούνται. Στην τελευταία ενημέρωση σχετικά με την πορεία των ερευνών, ο αποκαλούμενος ως «υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» του ψευδοκράτους, Ερχάν Αρικλί, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από την τραγωδία αυξήθηκε σε οκτώ, ενώ 18 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ωστόσο το γεγονός ότι το πλοίο βυθίστηκε σε βάθος 514 μέτρων δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Αρικλί, θα φτάσει από την Τουρκία στην περιοχή ένα πλήρως εξοπλισμένο πλοίο και δύτες για την πραγματοποίηση ερευνών σε αυτό το βάθος.

Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Ερχιουρμάν, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με τη χρήση διαφόρων τεχνολογικών μέσων για τον εντοπισμό των ατόμων που αγνοούνται. Ο Ερχούρμαν, είπε επίσης ότι υπάρχει η πιθανότητα αγνοούμενοι να έχουν παγιδευτεί στο εσωτερικό του πλοίου. «Ελπίζω να τους βρούμε όλους. Ελπίζω να μην είναι έτσι», είπε.

Είχε γίνει έλεγχος στο πλοίο πριν από 2 μήνες

Ο «υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» του ψευδοκράτους αποκάλυψε μάλιστα ότι το πλοίο «Filo Jet» που βυθίστηκε είχε υποβληθεί, μόλις πριν από δύο μήνες, σε έλεγχο από την αξιόπιστη εταιρεία «Türk Loydu» στο ναυπηγείο «Akdeniz». Σύμφωνα με τον ίδιο, για να διαπιστωθεί η αιτία της βύθισής του, πρέπει να ανακτηθεί το μαύρο κουτί.

Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και επτά μέλη πληρώματος

O«πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για τη διερεύνηση όλων των πτυχών του δυστυχήματος και ότι έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ο καπετάνιος και επτά μέλη του πληρώματος.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα τραγικό δυστύχημα που θα μείνει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη ναυτική καταστροφή που έχει βιώσει η Κύπρος. Ο πόνος μας είναι τεράστιος», ανέφερε σε δήλωσή του. «Το δηλώνω εδώ με απόλυτη σαφήνεια: Θα διερευνηθεί κάθε πτυχή αυτού του συμβάντος. Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια θα αποκαλυφθεί. Όποιος φέρει ευθύνη ή υπαιτιότητα, δεν θα γίνει καμία επιείκεια. Η πλήρης διαλεύκανση αυτής της μεγάλης καταστροφής, σε όλες τις διαστάσεις της, αποτελεί τόσο καθήκον του κράτους μας όσο και ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους που χάσαμε και στις οικογένειές τους», προσέθεσε.

Η κατάσταση των τραυματιών και η πορεία της θεραπείας τους παρακολουθούνται στενά από το αποκαλούμενο ως «υπουργείο Υγείας» του ψευδοκράτους με δύο παιδιά να νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας για λόγους παρακολούθησης.

Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, şu ana kadar 244 kişiye ulaşıldığını kaydetti.

Erhürman, bunlardan 237 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.… pic.twitter.com/9DkR671bmE — Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) August 30, 2026

Συγκλονιστικό βίντεο μέσα απο το πλοίο – Ούρλιαζαν οι επιβάτες

Η ιστοσελίδα Kibris Postasi έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο μέσα από το καταμαράν πριν αυτό βυθιστεί. Στα πλάνα αποτυπώνονται ο πανικός και η αγωνία των επιβατών, οι οποίοι διακρίνονται να είναι όρθιοι φορώντας τα σωσίβιά τους, καθώς το πλοίο έχει αρχίσει να παίρνει νερά.

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Καταγγελίες επιβατών για τη συμπεριφορά του πληρώματος – «Δεν μοίρασαν σωσίβια»

Παράλληλα, υπάρχουν επιβάτες που καταγγέλλουν τη συμπεριφορά του πληρώματος. Μάλιστα κάποιος επιβάτης υποστήριξε ότι τα μέλη του πληρώματος ήταν αλλοδαποί που δεν καταλαβαίναν τι τους έλεγαν.

Ένας επιβάτης, ο Ιμπραήμ Κανμπολάτ, ανέφερε, σύμφωνα με τη Cumhuriyet, ότι ενημέρωσαν το πλήρωμα πως το πλοίο έπαιρνε νερό, αλλά έλαβαν την απάντηση: «Είμαστε συνηθισμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό».

«Άρχισε να εισέρχεται πολύ νερό. Τελικά, έσπασε ένα σημείο στο πλάι. Καθόμουν στην άκρη του παραθύρου. Το πλοίο άρχισε αμέσως να γέρνει. Ο υπάλληλος πήγε ο ίδιος στο πίσω μέρος. Μετά είπε: “Όλοι να τρέξουν προς τα πίσω”. Δεν έδωσε σωσίβιο σε κανέναν. Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις», περιέγραψε.

Ο Κανμπολάτ, ο οποίος ανέφερε ότι διασώθηκε από ένα ιδιωτικό σκάφος, επισήμανε ότι το πλήρωμα ήταν Πακιστανοί και ότι δεν τους καταλάβαιναν. «Το πλοίο άρχισε να γέρνει. Τα τζάμια είχαν ήδη σπάσει. Πλέον ούτε εμείς ξέρουμε τι συνέβη. Δηλαδή, είμαστε σε κατάσταση σοκ αυτή τη στιγμή», είπε ακόμα και κατήγγειλε ότι τα μέλη του πληρώματος δεν μοίρασαν σωσίβια σε κανέναν, παρόλο που υπήρχαν παιδιά και άνθρωποι που δεν ήξεραν να κολυμπούν.

Τριήμερο πένθος στα κατεχόμενα

Τριήμερο «εθνικό» πένθος κήρυξε το λεγόμενο «υπουργικό συμβούλιο» στα κατεχόμενα, μετά το ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 8 ανθρώπων ενώ άλλοι 18 αγνοούνται.

Σύμφωνα με την απόφαση, το «εθνικό» πένθος θα ισχύσει στα κατεχόμενα από τις 31 Αυγούστου μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, στις 30 Αυγούστου 2026 το πλοίο, στο οποίο επέβαιναν 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος, άρχισε να παίρνει νερά περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια ανοικτά του λιμανιού της Κερύνειας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Μετά τη λήψη του σήματος κινδύνου ξεκίνησαν στην περιοχή επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν τέσσερα πλωτά μέσα από τα κατεχόμενα, καθώς και το επιβατηγό πλοίο AKGÜNLER 3. Από την Τουρκία στάλθηκαν επιπλέον πέντε πλωτά μέσα και δύο ελικόπτερα της Ακτοφυλακής.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό διέθεσε έξι πλοία για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην περιοχή. Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει ότι οι εργασίες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με προσεκτικό συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Girne Açıklarında Su Alan Yolcu Gemisine İlişkin Yürütülen Arama Kurtarma Çalışmaları Hakkında Basın Açıklaması 30 Ağustos 2026 tarihinde, Girne Limanı’ndan Taşucu Limanı’na seyir halinde bulunan, 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 30, 2026

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η Filo Denizcilik Şti. Ltd. στην οποία ανήκε το Filo Jet, το οποίο ανετράπη, ανέφερε ότι αμέσως μετά το συμβάν πραγματοποιήθηκε η σύσταση ομάδας διαχείρισης κρίσεων εντός της εταιρείας.

Σε ανακοίνωση της εταιρείας, επισημάνθηκε ότι από την πρώτη στιγμή που συνέβη το περιστατικό, η εταιρεία ενήργησε σε πλήρη συντονισμό με όλες τις αρμόδιες ομάδες έρευνας και διάσωσης και κινητοποίησε όλους τους πόρους της στο πεδίο.

Στην ανακοίνωση, στην οποία σημειώνεται ότι οι εργασίες έρευνας, διάσωσης και εκκένωσης συνεχίζονται αδιάκοπα, τονίστηκε ότι η πιο επείγουσα προτεραιότητα της εταιρείας αυτή τη στιγμή είναι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος που βρίσκονται στο πλοίο.

Στην ανακοίνωση, στην οποία εκφράστηκε η κατανόηση για την ανησυχία των συγγενών των επιβατών, ανακοινώθηκε η δημιουργία ειδικής γραμμής κρίσης και ενημέρωσης με σκοπό την παροχή άμεσων και ακριβών πληροφοριών.

Η Filo Denizcilik ανέφερε ότι οι σαφείς πληροφορίες που θα προκύψουν από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης θα μεταδοθούν στους συγγενείς των επιβατών και στο κοινό από τις αρμόδιες αρχές που παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η εταιρεία ζήτησε επίσης, με σκοπό την αποφυγή της παραπληροφόρησης, να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ανακοινώσεις που θα γίνονται από την εταιρεία και τις επίσημες αρχές.

Συλλυπητήρια Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Κατά την ομιλία του στην τελετή αποφοίτησης και παράδοσης των σημαιών στις Σχολές Πολέμου του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην τραγωδία και ενημέρωσε για τον μέχρι στιγμής απολογισμό της επιχείρησης, σημειώνοντας πως ξεκίνησαν άμεσα ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και τόνισε ότι οι έρευνες για τους αγνοουμένους συνεχίζονται.

Ο Εντογάν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι έρευνες θα έχουν θετική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η τουρκική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την επιχείρηση και έχει θέσει στη διάθεσή της όλες τις κρατικές δυνάμεις.

«Ελπίζουμε να λάβουμε θετικά νέα από αυτές τις προσπάθειες. Και εμείς παρακολουθούμε στενά αυτή την επιχείρηση, για την οποία έχουμε κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του κράτους μας. Από εδώ, για ακόμη μία φορά, εύχομαι ο Αλλάχ να αναπαύσει τις ψυχές των αδελφών μας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα και εύχομαι περαστικά στους πολίτες μας που διασώθηκαν ζωντανοί», είπε χαρακτηριστικά.

Συλλυπητήρια από την Κυπριακή Δημοκρατία

Τη «βαθιά θλίψη και αγωνία» εξέφρασε η Λευκωσία μετά τη βύθιση σκάφους ανοικτά της Κερύνειας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, από την πρώτη στιγμή, δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης.

«Με βαθιά θλίψη και αγωνία παρακολουθούμε τις εξελίξεις μετά τη βύθιση σκάφους ανοικτά της Κερύνειας», τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ, στα ελληνικά και τουρκικά ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

«Η σκέψη μας είναι με όσους έχασαν τη ζωή τους, με τους τραυματίες, με όλους όσοι βιώνουν αυτή την τραγωδία και με τις οικογένειές τους, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες», αναφέρει.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία, από την πρώτη στιγμή, δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης, διαθέτοντας κάθε αναγκαίο μέσο. Σε μια τέτοια στιγμή, η προστασία της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται πάνω από όλα», πρόσθεσε.

Με βαθιά θλίψη και αγωνία παρακολουθούμε τις εξελίξεις μετά τη βύθιση σκάφους ανοικτά της Κερύνειας. Η σκέψη μας είναι με όσους έχασαν τη ζωή τους, με τους τραυματίες, με όλους όσοι βιώνουν αυτή την τραγωδία και με τις οικογένειές τους, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες. Η… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) August 30, 2026



πηγές: ΑΠΕ, ΕΡΤ, CNN Turk, Cumhuriyet, Kibris Postasi, ΚΥΠΕ