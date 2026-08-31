Ορμούζ: Στις φλόγες υπερδεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε από θαλάσσιες νάρκες – «Δεν θα μείνουμε αμέτοχοι», προειδοποιεί το Ιράν

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Σε τροχιά κατακόρυφης κλιμάκωσης εισέρχεται εκ νέου η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη κλιμακώνει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή, στον απόηχο των νέων αμερικανικών πληγμάτων.

Έκρηξη και φωτιά σε υπερδεξαμενόπλοιο

Ένα υπερδεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες και ακινητοποιήθηκε πλήρως αφότου χτυπήθηκε από δύο θαλάσσιες νάρκες στη νότια διαδρομή του Ορμούζ, μετέδωσε τη Δευτέρα η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Όπως ανέφεραν οι IRGC, το πλοίο επιχειρούσε να διέλθει «παράνομα» από τη θαλάσσια περιοχή.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υπογράμμισαν: «Το Ναυτικό των IRGC προειδοποιεί για άλλη μια φορά ότι η τύχη των πλοίων που παραβιάζουν τους κανονισμούς ασφαλείας των Στενών του Ορμούζ δεν θα είναι διαφορετική. Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς που εκδίδονται από το Ναυτικό των IRGC για τη διέλευση και τη ναυσιπλοΐα είναι υποχρεωτική».

Παρά το γεγονός ότι το Ιράν έχει διακόψει σε μεγάλο βαθμό τη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ, ορισμένα πλοία έχουν διέλθει από τα ύδατα που βρίσκονται πιο κοντά στις ακτές του Ομάν, ορισμένες φορές με τη συνδρομή των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ενάντια στη χρήση αυτών που αποκαλεί «μη εξουσιοδοτημένες» ή «παράνομες» διαδρομές.

«Οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν πρέπει να εξαπατώνται από τις προκλήσεις του παιδοκτόνου αμερικανικού στρατού και δεν πρέπει να εκθέτουν άσκοπα σε καταστροφή την περιουσία και τις ζωές των πληρωμάτων των πλοίων τους», προστίθεται στην ανακοίνωση των IRGC.

Αμερικανικά πλήγματα και ιρανικά αντίποινα

Η επίθεση στο δεξαμενόπλοιο σημειώθηκε λίγες ώρες μετά το αμερικανικό πλήγμα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο νησί Λαράκ, οι οποίοι, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, προετοιμάζονταν να τοποθετήσουν νάρκες στο Ορμούζ.

Το Ιράν απάντησε εξαπολύοντας βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, καθώς και επιθέσεις με drones κατά της αεροπορικής βάσης Αλ Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο ιρανικός στρατός ανέφερε ότι η επίθεση είχε ως στόχο τοποθεσίες όπου στάθμευαν αμερικανικές δυνάμεις και ελικόπτερα, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε απάντηση για «τον φόνο Φρουρών της Επανάστασης και Ιρανών πολιτών στο νησί Λαράκ».

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τα ΗΑΕ σχετικά με τον ιρανικό ισχυρισμό περί επίθεσης στην αεροπορική βάση Αλ Μινχάντ, ενώ το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δεν έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση.

Η ανάρτηση Τραμπ για το νησί Χαργκ

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε τη Δευτέρα ένα AI βίντεο, το οποίο υποτίθεται ότι δείχνει τον πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν στο νησί Χαργκ «να γίνεται κομμάτια», ενισχύοντας την ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης μετά το πρώτο αμερικανικό πλήγμα σε ιρανικούς στόχους εδώ και περίπου έναν μήνα.

Δεν ήταν σαφές αν η ανάρτηση του Τραμπ αποτελούσε απειλή κατά του νησιού Χαργκ ή αν βρισκόταν σε εξέλιξη κάποια επίθεση. Αρκετές ώρες μετά την ανάρτηση, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι το νησί Χαργκ είχε δεχθεί επίθεση.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να καταλάβει το νησί Χαργκ —κομβικό σημείο για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν— αλλά μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να το πράξει, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες η κυβέρνησή του έχει εστιάσει στην επιβολή οικονομικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης αντί για πρόσθετη στρατιωτική δράση.

Πεζεσκιάν: «Δεν επιζητούμε τον πόλεμο, αλλά δεν θα μείνουμε αμέτοχοι»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη «δεν επιζητεί τον πόλεμο», αλλά θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε επιθετικότητα.

Αυτές ήταν οι πρώτες τοποθετήσεις του μετά το αμερικανικό πλήγμα στο ιρανικό νησί Λαράκ.

Μιλώντας πριν αναχωρήσει για το Μπισκέκ, την πρωτεύουσα του Κιργιστάν, όπου πρόκειται να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των ηγετών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, ο Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι η περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την περιοχή.

«Η Τεχεράνη δεν επιζητεί τον πόλεμο, αλλά δεν θα μείνουμε ποτέ αμέτοχοι απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα», ανέφερε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Η αστάθεια και οι ταραχές στην περιοχή δεν είναι προς το συμφέρον καμίας χώρας και θα αποτελέσουν πρόκληση για όλους», πρόσθεσε.

Παράλληλα, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση τονίζοντας ότι το Ιράν «θα δώσει μια αποφασιστική απάντηση στους εισβολείς» εάν δεχθεί επίθεση.