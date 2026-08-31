Η Ellery Adams, συγγραφέας μεγάλων επιτυχιών σύμφωνα με τους New York Times, σίγουρα θα ενθουσιάσει με το τελευταίο μυθιστόρημά της που διαδραματίζεται στο θέρετρο των βιβλιόφιλων στη Βιρτζίνια.

Είναι ο τέλειος προορισμός αναψυχής για όσους αγαπούν το διάβασμα. Όταν, όμως, η διευθύντριά του Τζέιν Στούαρτ αποφασίζει να κάνει ένα διάλειμμα από την απαιτητική καθημερινότητά της, καταλήγει σε ένα πραγματικό μυστήριο που μόνο χαλαρωτικό δεν είναι…

Η Τζέιν και ο αρραβωνιαστικός της Έντουιν πηγαίνουν στις ακτές της Βόρειας Καρολίνας για να απολαύσουν τις τόσο απαραίτητες γι’ αυτούς διακοπές. Η σοφίτα τους κοντά στο λιμάνι έχει βιβλιοθήκες μέχρι το ταβάνι και απίστευτη θέα, όμως το όνειρο της Τζέιν να εξερευνήσει την πόλη διαλύεται όταν ο Έντουιν πατάει ένα σαλάχι.

Τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα όταν η Τζέιν ανακαλύπτει ένα πτώμα…

Αντί να χαλαρώνει με βόλτες στην παραλία, ξαφνικά η Τζέιν ακολουθεί ένα λογοτεχνικό κυνηγητό στον χρόνο και ανακαλύπτει ένα σκοτεινό μυστικό του οικογενειακού της δέντρου που απειλεί ό,τι έχει ιερό στο Στόριτον.

Θα επιστρατευτεί όλο το χωριό για να μπορέσει να επουλώσει το παρελθόν και να σταματήσει έναν παράφρονα που θέλει να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη στο παρόν.

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews.