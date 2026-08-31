Η Ellery Adams, συγγραφέας μεγάλων επιτυχιών σύμφωνα με τους New York Times, σίγουρα θα ενθουσιάσει με το τελευταίο μυθιστόρημά της που διαδραματίζεται στο θέρετρο των βιβλιόφιλων στη Βιρτζίνια.