Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (31/8) – Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός και Ελλάδα – Ισπανία ξεχωρίζουν σήμερα

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο και Ελλάδα – Ισπανία στο μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Δείτε αναλυτικά όλες τις επιλογές των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, που περιλαμβάνουν πλήθος αγώνων από διάφορα πρωταθλήματα.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δυνατές αναμετρήσεις από Serie A, Premier League και LaLiga, όπως Λέτσε – Ρόμα, Άστον Βίλα – Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο και Ελλάδα – Ισπανία στο μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

19:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Ισπανία (Προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027)

19:30: Novasports 2HD | Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (Super League)

19:30: COSMOTE SPORT 2 HD | Λέτσε – Ρόμα (Serie A)

20:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Ομόνοια – Ομόνοια Αραδίππου (Cyprus League)

20:30: COSMOTE SPORT 7 HD | Οσασούνα – Χετάφε (LaLiga)

21:45: COSMOTE SPORT 3 HD | Αταλάντα – Μπολόνια (Serie A)

22:00: Novasports Prime | Άστον Βίλα – Άρσεναλ (Premier League)

22:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Κολομβία – Ελλάδα (Socca World Cup)

22:15: COSMOTE SPORT 1 HD | Μπενφίκα – Εστορίλ (Liga Portugal)

22:15: COSMOTE SPORT 2 HD | Μπράγκα – Βιτόρια Γκιμαράες (Liga Portugal)

22:30; COSMOTE SPORT 6 HD | Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο (LaLiga)

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