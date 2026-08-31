Πλατινί κατά Ινφαντίνο: «Δεν σέβεται τους κανόνες, πρέπει να φύγει»

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Την παραίτηση του Τζάνι Ινφαντίνο από την προεδρία της FIFA ζήτησε δημόσια ο Μισέλ Πλατινί, ασκώντας έντονη κριτική στη διοίκηση της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Ο πρώην πρόεδρος της UEFA και εμβληματική μορφή του γαλλικού ποδοσφαίρου υποστήριξε ότι ο Ινφαντίνο έχει αποτύχει στον ρόλο του, καταλογίζοντάς του, μεταξύ άλλων, ότι δεν τηρεί τους ίδιους τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου.

Σε συνέντευξή του στο Canal+, ο Πλατινί αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα οι αποφάσεις της FIFA, καθώς και στην κριτική που έχει δεχθεί ο Ινφαντίνο για τους χειρισμούς του γύρω από το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Βόρεια Αμερική.

Ο πρώην επικεφαλής της UEFA ξεχώρισε τις οικονομικές υποθέσεις από τον τρόπο με τον οποίο ο Ινφαντίνο διαχειρίζεται το ίδιο το ποδόσφαιρο. Όπως υποστήριξε, το βασικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις οικονομικές επιλογές της FIFA, αλλά κυρίως τον ρόλο του προέδρου ως θεματοφύλακα των κανονισμών.

«Οι οικονομικές υποθέσεις είναι ένα πράγμα, αλλά ο Ινφαντίνο απέτυχε επειδή είναι ο εγγυητής των κανόνων του παιχνιδιού και δεν τους σεβάστηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο στόχαστρο τα διαλείμματα ενυδάτωσης

Ο Πλατινί αναφέρθηκε ειδικότερα στα διαλείμματα ενυδάτωσης που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σύμφωνα με τον ίδιο, σε αρκετές περιπτώσεις έφταναν ακόμη και τα τέσσερα λεπτά και αξιοποιούνταν για την προβολή διαφημίσεων από τον τηλεοπτικό φορέα της διοργάνωσης.

Παράλληλα, επέκρινε τη διάρκεια του σόου στο ημίχρονο του τελικού, υποστηρίζοντας ότι ξεπέρασε σημαντικά το προβλεπόμενο όριο των 15 λεπτών.