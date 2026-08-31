Ολυμπιακός: Στο προσκήνιο Πουέρτα και Βάργκας – Διαψεύδει κατηγορηματικά η ΠΑΕ

Δημοσιεύματα συνέδεαν τον Ολυμπιακό με την απόκτηση των ποδοσφαιριστών Γκουστάβο Πουέρτα και Ρούμπεν Βάργκας, με τον Κολομβιανό μέσο να φέρεται να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των «ερυθρόλευκων». Ωστόσο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός διέψευσε κατηγορηματικά τα συγκεκριμένα σενάρια, τονίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και βάζοντας τέλος στις φήμες λίγο πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ψηλά στην ατζέντα του Ολυμπιακού φαίνεται να παραμένει η υπόθεση του Γκουστάβο Πουέρτα, με δημοσιεύματα να αναφέρουν πως οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν τις προσπάθειες για την απόκτησή του.
  • Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα συνδέουν τον Ολυμπιακό και με τον Ρούμπεν Βάργκας, παρουσιάζοντας τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ ως υποψήφιο μεταγραφικό στόχο των «ερυθρόλευκων».
  • Η ΠΑΕ Ολυμπιακός διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα για ενδιαφέρον σε Πουέρτα και Βάργκας, ξεκαθαρίζοντας πως «τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα για τους δύο ποδοσφαιριστές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

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Ψηλά στην ατζέντα του Ολυμπιακού φαίνεται να παραμένει η υπόθεση του Γκουστάβο Πουέρτα, με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζουν, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, τις προσπάθειές τους για την απόκτηση του διεθνούς Κολομβιανού μέσου της Σανταντέρ.

Ο Πουέρτα αποτελεί εδώ και καιρό έναν από τους βασικούς μεταγραφικούς στόχους του Βαγγέλη Μαρινάκη και του γκρουπ των ομάδων του, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί από τον Κολομβιανό δημοσιογράφο Σιέρα. Το πλάνο που έχει γίνει γνωστό προβλέπει την απόκτησή του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τον δανεισμό του στον Ολυμπιακό για την επόμενη σεζόν.

Η υπόθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τελευταίες ενδείξεις αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για θετική εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα συνδέουν τον Ολυμπιακό και με τον Ρούμπεν Βάργκας, παρουσιάζοντας τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ ως υποψήφιο μεταγραφικό στόχο των «ερυθρόλευκων».

Διαψεύδει η ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον του συλλόγου για τον Ρούμπεν Βάργκας και τον Γκουστάβο Πουέρτα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα απόκτησης των δύο ποδοσφαιριστών.

Στην επίσημη τοποθέτησή της, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε χαρακτηριστικά πως «τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα για τους δύο ποδοσφαιριστές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Με αυτή την τοποθέτηση, οι «ερυθρόλευκοι» θέλησαν να βάλουν τέλος στα συγκεκριμένα μεταγραφικά σενάρια, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου.

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