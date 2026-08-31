Γερμανία: Καμπανάκι Μερτς για τη Σαξονία-Άνχαλτ σε περίπτωση κυβέρνησης AfD

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε για τον κίνδυνο «σημαντικής οικονομικής ζημιάς» στη Σαξονία-Άνχαλτ εάν η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, ενώ απέδωσε την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και στην πολιτική της πρώην καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, χαρακτηρίζοντας τις δικές του κινήσεις «διορθωτικές». Παράλληλα, ο Μερτς παραδέχθηκε «έλλειμμα αξιοπιστίας» του κόμματός του λόγω του νέου χρέους, εκτιμώντας ωστόσο ότι η οικονομική ανάκαμψη θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε για «σημαντική οικονομική ζημιά» στη Σαξονία-Άνχαλτ εάν η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις εκλογές.
  • Ο Μερτς απέδωσε μέρος της ανόδου της ακροδεξιάς AfD στην πολιτική της πρώην καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις της σημερινής κυβέρνησής του «διορθωτικές».
  • Καταλόγισε επίσης ευθύνες στην κ. Μέρκελ για τα προβλήματα στην προμήθεια ενέργειας, σημειώνοντας ότι υπό δική του ηγεσία δεν θα είχαν κλείσει τα πυρηνικά εργοστάσια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για τον κίνδυνο «σημαντικής οικονομικής ζημιάς» στη Σαξονία-Άνχαλτ προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, σε περίπτωση που μετά τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής σχηματιστεί κυβέρνηση με επικεφαλής την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Παράλληλα, ο Μερτς απέδωσε μέρος της ανόδου της ακροδεξιάς στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια και στην πολιτική της πρώην καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις της σημερινής κυβέρνησής του «διορθωτικές».

«Αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, η Σαξονία-Άνχαλτ θα υποστεί σημαντική ζημιά. Δεν μπορώ να φανταστώ διεθνείς επενδυτές να πηγαίνουν στο κρατίδιο για την ίδρυση εταιριών υπό έναν πρωθυπουργό της AfD», δήλωσε ο καγκελάριος σε συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή το βράδυ στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.

Ο Μερτς επισήμανε ακόμη ότι η απόφαση είναι βεβαίως των ψηφοφόρων, αλλά θα πρέπει, όπως είπε, να γνωρίζουν ότι «το κρατίδιο θα αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως φοβόμαστε». «Το κόμμα του (CDU)», συνέχισε, «θα κάνει το παν προκειμένου να αποτρέψει το ενδεχόμενο», παραπέμποντας στο 20% των ψηφοφόρων οι οποίοι στις δημοσκοπήσεις εμφανίζονται ως αναποφάσιστοι.

Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος  απέφυγε να απαντήσει εάν το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) θα δεχόταν να ηγηθεί μιας κρατιδιακής κυβέρνησης με τη βοήθεια ή την ανοχή της Αριστεράς.

Ευθύνες στη Μέρκελ για την άνοδο της AfD

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικώς με παλαιότερη δήλωσή του, ότι ο ίδιος θα μπορούσε να μειώσει στο μισό τη δύναμη της AfD, ο Μερτς διευκρίνισε ότι αυτό ειπώθηκε το 2018, «αλλά πολλά έχουν αλλάξει έκτοτε». Το 2018, υποστήριξε, «η πολιτική θα μπορούσε ακόμη να διορθώσει κάποια πράγματα που είχαν ξεκινήσει με την μεταναστευτική κρίση – η κυβέρνηση τότε θα μπορούσε να το είχε κάνει και δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει αφήσει την AfD να φθάσει έως εδώ».

Οι αποφάσεις της πρώην καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, ειδικά στο ζήτημα των ανοιχτών συνόρων, ήταν, σύμφωνα με τον Μερτς λανθασμένες, όχι μόνο από τη σημερινή οπτική γωνία, αλλά και για εκείνη την εποχή. «Η κυβέρνησή μου πρέπει τώρα αυτό να το διορθώσει. Και για αυτό βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα βάρος από το οποίο μπορούμε να απαλλαγούμε μόνο σιγά σιγά», δήλωσε και, ειδικά για το μεταναστευτικό, τόνισε ότι «δεν παίζει πλέον ρόλο» στις τρέχουσες προεκλογικές εκστρατείες στα ομόσπονδα κρατίδια λόγω της απότομης μείωσης των αριθμών μεταναστών, στην οποία οδήγησαν οι πολιτικές της κυβέρνησής του.

Αναφερόμενος στην κυρία Μέρκελ, ο Φρίντριχ Μερτς της καταλόγισε ευθύνες και για τα προβλήματα στην προμήθεια ενέργειας και σημείωσε ότι υπό δική του ηγεσία δεν θα είχαν κλείσει τα πυρηνικά εργοστάσια της χώρας. «Το λάθος ήταν ότι έκλεισαν πριν αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις», ανέφερε.

Αναφερόμενος στις χαμηλές επιδόσεις του κόμματός του και της κυβέρνησης στις δημοσκοπήσεις, ο Φρίντριχ Μερτς παραδέχθηκε ότι υπάρχει «έλλειμμα αξιοπιστίας», το οποίο συνέδεσε με το νέο χρέος ύψους ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ για την ενίσχυση των υποδομών και της άμυνας.

Ο Γερμανός καγκελάριος αναγνώρισε ότι πριν από τις εκλογές είχε δεσμευτεί κατά του νέου δανεισμού, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας θα έρθει μέσα από την οικονομική ανάκαμψη. Όπως είπε, η γερμανική οικονομία εμφανίζει ήδη τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης και διαθέτει σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες.

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