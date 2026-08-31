Άγριος καβγάς στα Γιαννιτσά: Κακουργηματική δίωξη στον 26χρονο που έστειλε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις τον 27χρονο

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε 26χρονο άνδρα που γρονθοκόπησε έναν 27χρονο στα Γιαννιτσά, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο "Παπαγεωργίου" της Θεσσαλονίκης. Η συμπλοκή συνέβη έξω από νυχτερινό κλαμπ, έπειτα από διαφωνία των δύο ανδρών.

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Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 26χρονο που γρονθοκόπησε έναν 27χρονο έπειτα από άγριο καβγά στα Γιαννιτσά.
  • Ο καβγάς ξεκίνησε σε νυχτερινό κλαμπ της περιοχής και συνεχίστηκε έξω, όπου ο δράστης χτύπησε με γροθιά στο κεφάλι τον 27χρονο.
  • Ο 27χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 26χρονο που γρονθοκόπησε έναν 27χρονο έπειτα από άγριο καβγά στα Γιαννιτσά με αποτέλεσμα ο τελευταίος να νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο “Παπαγεωργίου” της Θεσσαλονίκης.

Γιαννιτσά: Άγριος καβγάς σε κλαμπ – Σοβαρά τραυματισμένος 27χρονος

Όλα συνέβησαν σε ένα νυχτερινό κλαμπ της περιοχής, όταν ο 27χρονος είχε κάποια διαφωνία με έναν 26χρονο μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Εκεί η ένταση φαίνεται ότι δεν συνεχίστηκε, ωστόσο έξω από το κλαμπ οι δυο τους ξανασυναντήθηκαν. Ο 27χρονος ήταν μαζί με την κοπέλα του και ο 26χρονος με άλλους δύο φίλους του. Εκεί συνεπλάκησαν και ο δράστης χτύπησε στο κεφάλι, με γροθιά, τον 27χρονο με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να χτυπήσει.

Σε σοβαρή κατάσταση

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, αλλά οι γιατροί λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και παραμένει σε σοβαρή κατάσταση. Ο 26χρονος συνελήφθη.

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