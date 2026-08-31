Θεσσαλονίκη: Βανδαλισμός στον νέο σταθμό Μετρό της Αρετσούς στην Καλαμαριά, μόλις 2 ημέρες μετά τα εγκαίνια

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Βανδαλισμός στον νέο σταθμό του Μετρό Θεσσαλονίκης, στην Αρετσού Καλαμαριάς, μόλις δύο ημέρες μετά τα εγκαίνια και την επίσημη παράδοσή του στο κοινό, προκαλεί θύελλα αντιδράσεων.

Σύμφωνα με οπτικό υλικό που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ, άγνωστος δράστης, το Σάββατο (29/8) χρησιμοποίησε σπρέι για να αναγράψει το σύνθημά του σε επιφάνεια του σταθμού, προκαλώντας φθορές στη νεόδμητη υποδομή.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τον εντοπισμού και τη σύλληψη του δράστη

Το περιστατικό καταγράφηκε μόλις 48 ώρες μετά τις δημόσιες εκκλήσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Νίκου Ταχιάου, μέσω της ΕΡΤ, για την περιφρούρηση και τον σεβασμό των νέων σταθμών από τους πολίτες.

Οι αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.